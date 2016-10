Neubau kostet jetzt 2,55 Millionen Euro

In diesem Bereich soll im Weiherhausstadion ein Sportfunktionsgebäude mit Umkleiden und Toiletten gebaut werden.

Bensheim. 2,554 Millionen Euro soll das neue Sportfunktionsgebäude im Weiherhausstadion kosten. Gebaut wird es am Eingang Dammstraße als Ersatz für die maroden Umkleiden, die sich seit Jahren in keinem vorzeigbaren Zustand mehr befinden.

Bevor die Arbeiten beginnen, müssen die Stadtverordneten in ihrer Novemberrunde ein letztes Mal ihre Zustimmung erteilen. Das erscheint realistisch, allerdings dürfte es erneut Kritik an den Ausgaben geben. Zuletzt war man im Rathaus davon ausgegangen, mit 2,46 Millionen Euro das Projekt zu stemmen.

Extrawünsche treiben Preis hoch

Das hatte bereits im Sommer für Irritation vor allem bei der Opposition gesorgt, weil man noch die Summe von 1,71 Millionen Euro aus dem Grundschatzbeschluss im Jahr 2015 im Hinterkopf hatte. Damals lag jedoch nur eine grobe Schätzung der Verwaltung vor.

Außerdem hatten die Stadtverordneten mit Extrawünschen - wie einem Gymnastiksaal sowie einer öffentlichen Toilettenanlage - den Preis nach oben getrieben.

Erster Stadtrat Helmut Sachwitz verwahrte sich vor ein paar Monaten deshalb auch gegen Vorwürfe, der Neubau sei teurer geworden. Man habe nun lediglich eine realistische Schätzung.

Dass diese nun erneut angehoben wurde, dürfte nicht überall gut ankommen. Die Mehrkosten von 95 000 Euro sind laut Verwaltung aber begründbar und auf die jetzt in Kraft getretene Energiesparverordnung 2016 zurückzuführen. So müssen beispielsweise 55 000 Euro zusätzlich in die Haustechnik (Wärmeversorgung und Lüftungstechnik) gesteckt werden.

Ansonsten hat sich an den Rahmenbedingungen kaum etwas geändert. Das Gebäude wird eingeschossig errichtet und Umkleiden für zwei Mannschaften, Räume für Schiedsrichter und Trainer sowie Duschen enthalten. Hinzu kommen öffentliche Toiletten, ein Werkstatt- und Aufenthaltsbereich für das Personal sowie ein Gymnastiksaal mit separaten Umkleiden und Toiletten.

Im Außenbereich wird sich ebenfalls einiges tun. 28 Pkw-Stellplätze und 26 Fahrradparkplätze werden angelegt, das Areal grundsätzlich umgestaltet. Dazu gehört der Abriss des Umkleidetrakts aus den 1960er Jahren. Eine Sanierung lohnt sich nicht. 92 000 Euro müssen dafür aufgebracht werden - allerdings erst, wenn der Neubau bezugsfertig ist.

Einweihung frühestens 2018

Einweihung wird wohl frühestens 2018 gefeiert werden können. Die Verwaltung geht von 16 Monaten Bauzeit aus. Die Stadtverordneten stimmen darüber final am 17. November ab, so dass die Arbeiten abhängig vom Winter und der Auftragsvergabe irgendwann 2017 angegangen werden könnten. Zu diesem Zeitpunkt steht ein anderes Bauvorgaben im Weiherhausstadion voraussichtlich vor seiner Vollendung.

Am nördlichen Ende der weitläufigen Sportstätte ist seit Monaten die TSV Auerbach zugange. Dort lässt der Verein ebenfalls ein Funktionsgebäude errichten. Das Dach ist bereits gedeckt. Wenn alles nach Plan läuft, können die Fußballer der TSV nach der Winterpause die Räumlichkeiten bereits nutzen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 900 000 Euro, finanziert aus Eigenmitteln und Zuschüssen. Die Stadt ist dabei mit 600 000 im Boot. Neben Umkleiden, Duschen, Toiletten und einem kleinen Kiosk beinhaltet der zweigeschossige Bau einen Gymnastikraum. Mit beiden Neubauten, die für den städtischen Haushalt keine leichte Kost sind, dürfte das Weiherhausstadion als zentrale Sportstätte in Bensheim für die Zukunft gut aufgestellt sein.