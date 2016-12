Neue Fassade für das Fachmarktzentrum

Die Fassade des Fachmarktzentrums an der Wormser Straße: Im nächsten Jahr soll der Bereich umgestaltet und unter anderem mit Bildmotiven aufgewertet werden.

Bensheim. Die Fassade des Fachmarktzentrums zur Wormser Straße hin zählt nicht zu den architektonischen Höhepunkten in der Stadt. Ursprünglich hätten dort mit viel Glas Akzente gesetzt werden sollen. Was von den Planungen übrigblieb, kann man seit der Eröffnung des Komplexes vor eineinhalb Jahren täglich bewundern. "Eine unbefriedigende und unglückliche Gestaltung", urteilte Erster Stadtrat Helmut Sachwitz am Donnerstagabend im Bauausschuss.

Die Hamburger Firma Procom als Investor ist deshalb nach wie vor in der Pflicht - auch wenn das Fachmarktzentrum längst einem britischen Immobilienfonds gehört. Mit Procom habe man viele Gespräche geführt, so Sachwitz. Dem Ausschuss präsentierten er und zwei Vertreter des Unternehmens nun einen Lösungsweg - um das "leidige Thema" (Sachwitz) möglichst bald zu den Akten legen zu können.

Der Vorschlag, der auf Empfehlungen des städtischen Gestaltungsbeirats beruht, sieht eine deutliche Auflockerung des bisher schmucklosen Mauerwerks vor. Konkret sollen die jetzt in Weiß gehaltenen Flächen mit Bensheimer Bildmotiven sowie Fotos von Lebensmitteln versehen werden. Indirekte Beleuchtung durch LED soll dafür sorgen, "dass ein Schaufenstereffekt entsteht, der auch abends und nachts wirkt", betonte der Erste Stadtrat.

Procom und die Stadt befinden sich in Gesprächen mit dem Bensheimer Fotografen Thomas Neu, der ähnlich wie am Neumarkt-Center, die Fassade in diesem Bereich mit einigen Aufnahmen versehen könnte.

Noch in der Diskussion ist, wie man künftig mit den Werbetafeln an dieser Seite des Gebäudes verfährt. Möglich wäre es, die Reklameschilder der Geschäfte in Höhe der Liefereinfahrt zu bündeln. Lediglich der Edeka-Markt besitzt eine vertragliche Zusicherung, dass er an Ort und Stelle verbleiben kann.

Sobald Procom aus den Fraktionen eine grundsätzliche Zustimmung für die neue Gestaltung erhält, soll mit den Mietern über die weitere Vorgehensweise bezüglich der Außenwerbung gesprochen werden. Baudezernent Sachwitz bezeichnete die Planungen als Schritt in die richtige Richtung.

Im Ausschuss war man sich einig, dass zeitnah eine Rückmeldung an Procom erfolgen sollte. Bis Mittwoch soll dies der Fall sein. "Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung", machte Carmelo Torre für die CDU vorab deutlich. Aus den Reihen seiner Kollegen waren ähnliche Äußerungen zu hören. Jascha Hausmann (FDP) sprach von einem "emotionalen Thema für viele Bürger". Er wolle das erst mit seiner Fraktion besprechen, bevor er eine endgültige Einschätzung abgebe.

Im Frühjahr könnte es losgehen

Procom sicherte zu, dass die Umsetzung innerhalb von vier bis sechs Wochen über die Bühne gehen kann. Vorher bedarf es noch planungsrechtlicher Änderungen, die wohl frühestens in der Februar-Sitzungsrunde der Stadtverordneten beschlossen werden können. Heißt im Umkehrschluss: Im Frühjahr könnte die Umgestaltung der Fassade an der Wormser Straße in Angriff genommen werden. Im Ausschuss war zu spüren, dass Procom ebenfalls ein starkes Interesse hat, das Kapitel nun abschließen zu können.

Neuigkeiten gab es außerdem zu den beiden leerstehenden Geschäften im Edeka-Komplex. Nachdem der Verwaltungsgerichtshof in Kassel im Sinne von Kreis Bergstraße und Stadt entschieden hatte, haben die Kläger, nach Auskunft von Sachwitz, nun ihre Widersprüche zurückgezogen. Dies würde eine Vermietung der Flächen erleichtern.

Wie mehrfach berichtet, war es kurz vor der Eröffnung des Fachmarktzentrums im Sommer 2015 zum Streit zwischen dem Kreis als Bauaufsichtsbehörde, der Stadt und Procom gekommen. Die Behörden warfen dem Investor vor, klare vertragliche Regelungen nicht eingehalten zu haben: Läden mit einem bestimmten Sortiment und in einer bestimmten Größenordnung - im konkreten Fall Ernsting's Family und Jeans Fritz - waren von vorneherein für das Fachmarktzentrum ausgeschlossen, um keine Konkurrenz zum Handelsangebot in der Innenstadt entstehen zu lassen. Für Procom dagegen waren beide Geschäfte genehmigungsfähig. Es kam zu einer juristischen Auseinandersetzung.

Nachdem ein Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Darmstadt ins Leere lief, lehnte im Sommer dieses Jahres der Verwaltungsgerichtshof in Kassel die Beschwerde gegen das Darmstädter Urteil ab. Beide Läden mussten geschlossen bleiben. Die Räumlichkeiten konnten allerdings bis heute nicht vermietet werden.