Neuer Standort für Skateranlage gesucht

Bensheim. Mit der Zustimmung zu den Planungen für das Haus am Markt und der neuen Sportstätte am Berliner Ring für den FC Italia hat die Stadtverordnetenversammlung mehrheitlich zwei Millionen-Projekte auf den Weg gebracht (wir haben berichtet). In ihrer Sitzung behandelten die Kommunalpolitiker aber noch weitere Themen. Ein Überblick:

Skateranlage Weiherhausstadion: Die Parkplatzsituation an Bensheims größter Sportstätte ist nicht erst seit gestern problematisch. Die FDP-Fraktion befürchtet zurecht eine Verschärfung, wenn der FC Italia in direkter Nachbarschaft seine Zelte aufschlägt. Die Fraktion um Holger Steinert schlug deshalb vor, nach einem alternativen Standort für den kleinen Skaterpark zu suchen, um die Fläche für Stellplätze zu nutzen. Bei einer Enthaltung wurde dem Ansinnen zugestimmt - einschließlich einer Ergänzung durch die Koalition aus CDU, GLB und BfB. Demnach sollen die Stadtverordneten dem Magistrat Vorschläge für eine neue Heimat unterbreiten. In der nächsten Sitzungsrunde soll das Ergebnis der Prüfungen vorliegen, um einen Umzug eventuell noch im Haushaltsplan 2017 finanziell zu berücksichtigen. Steinert kündigte bereits Standortvorschläge an. Daran sollte das Projekt also nicht scheitern.

Bänke: In den nächsten vier Jahren sollen in Bensheim und den Stadtteilen insgesamt 100 neue Bänke mit Rückenlehnen sowie Mülleimern aufgestellt werden. Kostenpunkt: 66000 Euro. Der Magistrat soll allerdings Sponsoren und Paten für die Pflege finden. Der Antrag der Koalition ging mit neun Gegenstimmen und drei Enthaltungen durch. Das Dreierbündnis musste sich aber vor allem von FDP-Chef Steinert den Vorwurf gefallen lassen, einen "unspezifischen Unsinn getreu dem Gießkannenprinzip" zu produzieren. Waltrud Ottiger (GLB) erinnerte hingegen an eine älter werdende Bevölkerung und deren Bedürfnisse nach Ruhe und sozialen Kontakten. In Abstimmung mit dem Seniorenbeirat und den Ortsbeiräten sollen Standorte festgelegt werden.

Bienenweiden: Die schwarz-gelben Brummer werden vom Umweltbundesamt als drittwichtigstes Nutztier eingestuft. Allerdings ist von den deutschen Wildbienenarten die Hälfte vom Aussterben bedroht. Auch die Zahl der Honigbienenvölker geht zurück. Die Koalition will deshalb weitere Bienenweiden mit Nisthilfen für Wildbienen im Stadtgebiet anlegen lassen - in Zusammenarbeit mit dem Bensheimer Bienenzüchterverein und dem Gewässerverband. Finanziert werden soll das Vorhaben über die Erträge aus der Auskiesung der Erlache. Aus den Reihen der Opposition kam Kritik an den Plänen, trotzdem gab es eine ordentliche Mehrheit. Die erste offizielle Bienenweide in Bensheim wurde bekanntlich an der Ecke Schwanheimer Straße/B 3 kurz vor dem Hessentag 2014 angelegt.

WLAN: Kostenlos an öffentlichen Plätzen ins Internet? In vielen Städten bereits Realität und in Bensheim bisher nur rund um Hospitalbrunnen, Mittelbrücke und Marktplatz - bei entsprechender Anmeldung über die GGEW - möglich. SPD und Koalition wollten das ändern und hatten entsprechende Anträge eingereicht. Zustimmung bei drei Enthaltungen gab es für den Vorstoß des Dreierbündnisses, beim Kreis nach der Förderung von zwei öffentlich zugänglichen WLAN-Standorten nachzufragen. Außerdem soll geprüft werden, ob in den Dorfgemeinschaftshäusern Hotspots installiert werden können - unter finanzieller Beteiligung der Ortsbeiräte. Die Ergebnisse sollen vom Magistrat zu den Haushaltsberatungen präsentiert werden. Die Sozialdemokraten konnten ebenfalls einen Teilerfolg verbuchen. Der Magistrat soll auf Betreiben der SPD untersuchen, ob Hotspots im Kronepark, Fürstenlager und am Bahnhof Auerbach eingerichtet werden können.

Bundeswehrdepot: Die Planungen für den Umzug des DRK-Ortsverbands auf das Gelände in der Weststadt werden konkreter. 1,4 Millionen Euro soll der Neubau kosten. Fördermittel gibt es vom Land in Höhe von 682 000 Euro. Das Grundstück wird von der Stadt in Erbpacht zur Verfügung gestellt. Die Stadtverordneten nahmen den aktuellen Sachstand zustimmend zur Kenntnis. Lediglich die FDP enthielt sich bei der Abstimmung.

Ausblick: Weiter geht es mit den kommunalpolitischen Sitzungen nach den Ferien im November. In der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 17. November, wird nicht nur über den Nachtragshaushalt abgestimmt. Finanzdezernent Adil Oyan (Grüne) bringt dann auch in erster Lesung den Entwurf für den Etat 2017 ein.