Ohne Obdach keine Chance

Jürgen Junghans sucht dringend eine kleine Wohnung. © Lotz

Bensheim. Es ist ein kalter, trüber Wintermorgen. Vor dem Zentrum der Wohnungslosenhilfe am Weidenring in Bensheim parken mehr als ein Dutzend Fahrräder. Ein Mann gibt seinem Hund ein Leckerli, bevor sie sich gemeinsam wieder auf den Weg machen. Im Haus selbst herrscht Hochbetrieb - für diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Wer noch einen Platz in der Unterkunft bekommen hat, freut sich über eine kleine Auszeit im Warmen.

Auch Jürgen Junghans weiß die Annehmlichkeiten der Einrichtung zu schätzen. Er wohnt seit mehr als eineinhalb Jahren in einem der Appartements, die zum Wiedereingliederungsprogramm des Diakonischen Werks gehören. Die Unterbringung ist jedoch befristet. Zum 1. Februar muss er sich eine eigene Bleibe suchen - oder zurück auf die Straße. Das wäre aber sein sicherer Tod. Der 49-Jährige ist krank, braucht eigentlich eine neue Leber und muss pro Quartal ein bis zwei Tage zu Untersuchungen ins Krankenhaus. "Im Moment bin ich stabil. Es wird nicht schlechter, aber auch nicht besser. Das wäre nur mit einer Transplantation der Fall", sagt Junghans. Der Aufenthalt im Zentrum hat ihm vermutlich das Leben gerettet.

Zufällig in Bensheim

Zentrum der Wohnungslosenhilfe: Seit 16 Jahren Anlaufstelle Im Zentrum der Wohnungslosenhilfe stehen 14 Plätze im Wiedereingliederungsprogramm zur Verfügung - zehn Einzelzimmer sowie ein Vier-Bett-Zimmer. Der Aufenthalt dort ist zeitlich befristet und kann nur in Ausnahmefällen verlängert werden. Für Obdachlose, die auf der Durchreise sind, gibt es maximal 24 Plätze. Sie dürfen 14 Tage im Monat bzw. insgesamt 90 Tage im Jahr dort übernachten. Das Zentrum bietet ein fachlich qualifiziertes, differenziertes und vernetztes Hilfsangebot. Neben niedrigschwelligen Soforthilfen ist das erste Ziel der Arbeit die Veränderung belastender Lebenssituationen, wobei bewusst an die Fähigkeiten und Ressourcen der Betroffenen angeknüpft wird. Die Tagesaufenthaltsstätte ist täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Sie verfügt über einen Aufenthaltsraum mit Radio, Fernseher und Zeitung. Eine Küche zum Zubereiten von Mahlzeiten kann ebenso genutzt werden. Gebaut wurde das Zentrum vor 16 Jahren vom Förderverein Hilfen für Wohnungslose. Betreiber ist das Diakonische Werk Bergstraße. Im neuen Jahr stehen größere Investitionen an. Die Industrieküche muss ausgetauscht, der Aufenthaltsraum saniert werden. Dafür wird ein fünfstelliger Betrag fällig. Der Förderverein um die Vorsitzende Elke Ditter bittet deshalb um Spenden für das Projekt. Kontakt per E-Mail: wohnsitzlosenhilfe.bensheim@t-online.de. dr [mehr...]

Als die Erkrankung vor zwei Jahren das erste Mal auftrat, hielt er sich gerade zufällig in Bensheim auf. "Ich kannte die Leute hier von früher, hatte gute Kontakte." Die damalige Leiterin Alexandra Weißhaar und ihr Team erkannten die Notlage "und haben mir die kleine Wohnung aufgedrängt", bemerkt der Allgäuer mit einem Lächeln. Er sei sehr dankbar dafür. Unter normalen Umständen hätte er das Angebot nicht angenommen. 13 Jahre hatte er zuvor auf der Straße gelebt und "mich dabei wohlgefühlt".

Für Junghans war der Weg und die Obdachlosigkeit ein stückweit selbstgewählt, eine Flucht aus dem Alltag. Mit der Familie sei er nicht mehr zurechtgekommen, da "war zu viel Druck". Der gelernte Schreiner war verheiratet, seine Frau hatte drei Kinder in die Ehe mitgebracht. Weil sie besser verdiente, schlüpfte er in die Rolle des Hausmanns - bis ihm die Situation über den Kopf wuchs.

Nur noch ein Ausweg

Junghans sah für sich nur einen Ausweg. Er packte seine Sachen und zog los. "Ich hätte nicht gehen müssen. Aber das wäre nur mit Medikamenten gegangen, die ich nicht nehmen wollte." Von Wallerstädten, einem Stadtteil von Groß-Gerau, wo die Familie damals lebte, brach er auf in eine ungewisse Zukunft.

Zunächst zog es ihn zurück in die alte Heimat, das Allgäu. Idyllische Landschaften, viel Natur zum Übernachten und Bauern, die handwerklich geschickte Helfer gebrauchen konnten. Gegen Kost und Logis packte Junghans mit an. "Einige haben schon darauf gewartet, dass ich wieder auftauche, weil sie Arbeit hatten", erinnert er sich gern zurück.

Um Großstädte machte er einen Bogen - zu gefährlich seiner Meinung nach. Der Vorfall mit einem Obdachlosen in Berlin, der in einer U-Bahn-Station angezündet wurde, bestärkt ihn in seiner Ansicht. Auch in Zelten habe er nie übernachtet. Einem Freund von ihm hätten Unbekannte in Würzberg das Zelt angezündet, während er drinnen schlief. Der Mann habe überlebt - mit schweren Verbrennungen.

Er selbst geriet nie in Lebensgefahr, bis ihn die Krankheit einholte und dazu zwang, sein neues Leben, mit dem er sich arrangiert hatte, aufzugeben. "Am Anfang war es schwierig, sich wieder einzugewöhnen. Die ersten Wochen im Appartement sind mir schwergefallen. Jetzt weiß ich aber: Es war die richtige Entscheidung. Ich fühle mich sehr wohl."

Allerdings nagt die Ungewissheit und Unsicherheit an ihm. Junghans braucht eine Perspektive. Mental sitze er immer auf gepackten Koffern, auch wenn Björn Metzgen-Meuer, früher Streetworker in Bensheim und seit einiger Zeit Leiter des Zentrums, ihm versichert hat, dass er das Haus nicht verlassen muss. "Man kann einen weiteren Antrag auf Verlängerung stellen. Argumente hat man in meinen Fall ja schon." Metzgen-Meuer selbst attestiert ihm einen "absolut positiven Lebenswandel" und vorbildliches Verhalten.

Eine Hängepartie

Die Hängepartie zerrt aber an den Nerven, weshalb der 49-Jährige händeringend auf der Suche nach einer kleinen Wohnung ist. Ein Zimmer, Küche und Bad reichen völlig aus. "Ich muss zur Ruhe kommen können", meint er. Nur ist das an der Bergstraße bekanntlich kein leichtes Unterfangen. Der Bedarf ist riesig, das Angebot überschaubar und die Preise hoch. "Wenn dann noch jemand mit meiner Vita kommt, ist es fast unmöglich."

Jürgen Junghans hofft dennoch, dass sich jemand bereiterklärt, ihm zu helfen. Die Miete zahlt - wie in vergleichbaren anderen Fällen auch - das Jobcenter. Eine Bleibe in Bensheim oder Heppenheim wäre optimal, weil er im Kreiskrankenhaus behandelt wird. Dort kennen ihn die Ärzte, dort fühlt er sich gut aufgehoben.

Wer dem gebürtigen Allgäuer eine Wohnung zur Miete anbieten möchte, kann sich ans Zentrum der Wohnungslosenhilfe in Bensheim wenden.