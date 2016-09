Panther sind Vize-Meister

Vize-Meister: Die Panther Soccer mit Trainerin Sabine Reiner kamen bei den Deutschen Meisterschaften im Straßenfußball auf den zweiten Platz. © oh

Bensheim. Großartiger Erfolg für die Panther Soccer: Die Straßenfußballer des Diakonischen Werks sind deutscher Vize-Meister. Bei den Titelkämpfen in Kiel kamen die Männer um Trainerin Sabine Reiner überraschend ins Finale. Dort mussten sie sich nach großem Kampf mit 3:4 einem Team aus Hamburg geschlagen geben.

"Ich bin absolut stolz auf die Leistung und das Team. Technisch haben wir es mit jedem Gegner aufnehmen können", sagte Reiner. Sie musste mit einer Rumpfmannschaft in den Norden reisen, weil vier Spieler aus unterschiedlichen Gründen nicht teilnehmen konnten. Nach einer durchwachsenen Vorrunde wartete im Viertelfinale mit den Refugees Kiel eine spielstarke Truppe, die allerdings überhart zur Sache ging. Reiner holte die Bensheimer deshalb erstmal vom Feld. Das Spiel wurde wiederholt, die Panther sprangen ins Halbfinale.

Sieg gegen die Lilienkicker

Dort traf man auf die Lilienkicker Wiesbaden, den Vize-Meister 2015. "Die hatten keine Chance", kommentierte Reiner die Partie kurz und bündig. Voller Adrenalin, aber mit nachlassenden Kräften ging es in das entscheidende Match, das knapp verloren ging. Trotzdem war die Freude über die Vize-Meisterschaft riesig. Zumal die Trainingsbedingungen für die Panther nicht optimal sind.

"Wir bräuchten ein Mini-Spielfeld mit Bande, um uns gut vorbereiten zu können", so Reiner. Es fehlt allerdings an einem Grundstück - und weiteren Sponsoren. Wer die Panther Soccer unterstützen möchte, kann sich bei Sabine Reiner oder dem Diakonischen Werk Bergstraße melden.

Schließlich will man bei den nächsten Turnieren und der Deutschen Meisterschaft 2017 in Nürnberg eine ähnlich gute Figur abgeben wie am Wochenende in Kiel.

Ohne Schiedsrichter

Dort musste ebenfalls ziemlich improvisiert werden, weil das Turnier ursprünglich in Frankfurt ausgetragen werden sollte. Statt auf Kunstrasen bestand das Spielfeld aus einem Betonboden, auf Schiedsrichter wurde ebenso verzichtet. Die insgesamt 16 Mannschaften aus ganz Deutschland sollten sich - aus pädagogischen Gründen - selbst untereineinander abstimmen.

Gewöhnungsbedürftig für die Panther, aber unterm Strich nahm das Team die Herausforderung erfolgreich an und zog verdient ins Final ein. Sabine Reiner zog dann auch eine positive Bilanz: "Wir sind total zufrieden und waren dank unserer Sponsoren super an der Ostsee untergebracht." dr