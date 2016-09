Polizei fahndet mit Phantombild

Kommunalpolitik 1

Zwingenberg. "In Zwingenberg wird es kein zweites Kirchberghäuschen geben", so Gerold Hartmann. Und das nicht nur, weil es in Zwingenberg gar keinen Kirchberg - wie im benachbarten Bensheim - gibt, sondern weil auch nie daran gedacht war, am Luciberg mit dem sogenannten "Weinberghaus" einen… [mehr]