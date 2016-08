Rekordflug für den Wüsten-Vogel

Feuer und Flamme für den Vogel der Nacht: Zum Stadtpark-Festival kamen an sechs Tagen nach Schätzungen des Veranstalters Harry Hegenbarth bis zu 12 000 Besucher. © Neu

Bensheim. Ohne Sonnenmilch hätte sich der Nacht-Vogel in diesem Jahr gewaltig das Gefieder verbrannt. Sechs Tage bestes Sommerwetter bei Temperaturen über 30 Grad - "das hatten wir noch nie", betonte Harry Hegenbarth, Erfinder des allseits beliebten Stadtpark-Festivals.

Entsprechend fällt die Bilanz aus. Mindestens 12 000 Besucher werden es letztlich gewesen sein, die es sich auf der schrägen Wiese gutgehen ließen. "Wir hatten unter der Woche schon Zahlen wie sonst nur am Wochenende. Wir haben alle Rekorde gebrochen", bilanzierte Hegenbarth. Am Freitag sei man sogar kurz davor gewesen, das Gelände wegen Überfüllung zu schließen, der Sicherheitsdienst stand an den fünf Zugängen schon bereit.

Beim Spendenaufkommen für den Hospiz-Verein machten sich die Gästezahlen allerdings erst im Schlussspurt so richtig bemerkbar. Während an den ersten beiden Tagen der freiwillige Eintritt nur zögerlich entrichtet wurde, rappelte es anschließend deutlich öfter in den Spendenbüchsen.

Die Folge: Erneut können wieder mehr als 10 000 Euro für den guten Zweck überreicht werden. Keine Selbstverständlichkeit für eine Open-Air-Veranstaltung, die stark von der Witterung abhängig ist.

Herausforderung für die Helfer

Dass der Vogel der Nacht bei seiner zwölften Auflage zum Wüsten-Vogel mutierte, freute die Organisatoren, stellte aber für die vielen Helfer eine große Herausforderung dar. "Wenig schlafen, viel arbeiten", lautete am Ende die Devise für die Kern-Mannschaft. "Das ist hart, aber im Prinzip Jammern auf hohem Niveau", so Hegenbarth.

Wichtig sei für ihn, dass das Fest ruhig, sicher und friedlich ablief. Security und DRK hatten kaum etwas zu tun. Ohnehin herrscht beim Festival im Stadtpark eine ganz besondere Atmosphäre. Der hohe ehrenamtliche Einsatz macht sich vor allem in Kleinigkeiten bemerkbar - angefangen von spontaner Aushilfe beim Ausschank bis hin zu Schülern, die ungefragt beim Abbau mit anpacken. Bedanken möchte sich Hegenbarth deshalb unter anderem bei seinem ganzen Team, Techniker Matthias Braun, den Sponsoren, den Männern und Frauen des Hospiz-Vereins, die am Grillstand Schwerstarbeit leisten mussten, Daniela Recktenwald für ihr schmackhaftes Vogel-Futter - und Schirmherr Rolf Richter. "Es ist das erste Mal, dass ein Bürgermeister hier auf der Bühne steht", freute sich der Vogel-Vater über die Unterstützung aus dem Rathaus. Es sei schön, wenn man Vertrauen spüre und Wertschätzung erfahre.

Neben Danksagungen gab es in diesem Jahr erneut handfeste Preise. Mit dem Ehren-Award ging Frank Metzger nach Hause, der extra eine Woche Urlaub eingereicht hatte, um bei Vogel der Nacht Standdienst zu schieben. Mit dem Musik-Award würdigte man den in der Region bekannten und geschätzten Musiker Sven Amann, der das Festival nicht nur künstlerisch seit Jahren bereichert, sondern ebenso unterstützend tätig ist. "Der Auftritt von seiner Band Sam's Living Room war einfach legendär", kommentierte Hegenbarth das Konzert am Samstagabend.

Planungen für 2017 laufen

Gedanklich laufen bereits seine Planungen für den nächsten Sommer. Wie immer wird die Käfigtür in der letzten Ferienwoche aufgeschlossen. Revolutionäre Änderungen sind nicht vorgesehen. Das Konzept steht, lediglich an Kleinigkeiten wird gefeilt. So gibt es Überlegungen, eine weitere Fläche zu illuminieren und mit einer Cocktailbar auszustatten. Eine Ausweitung des Kinderprogramms wird ebenfalls diskutiert - genauso wie die Ausweisung von zusätzlichen Fahrradparkplätzen.

Probleme, die sechs Tage mit Leben zu füllen, haben die Programmplaner längst nicht mehr. 300 bis 400 Bands bewerben sich übers Jahr verteilt für ein Gastspiel im Stadtpark.

Wetter gut, alles gut

Grundsätzlich gilt: "Es läuft immer gut, wenn das Wetter gut ist." Harry Hegenbarth weiß aus leidvoller Erfahrung, wovon er spricht. Der Sommer hatte ihn bis zum Vogel der Nacht in Bensheim kaum verwöhnt. Stadtparkustik in Zwingenberg fiel nahezu komplett ins Wasser, im Lorscher Birkengarten verhagelten miese Temperaturen ebenfalls die Bilanz.

Und in Pfungstadt, wo Showmaker zum ersten Mal das frühere Freibadgelände bespielte, musste an einem Tag wegen einer Unwetterwarnung geräumt werden. "So gesehen war das im Stadtpark schon ein kleines Wunder."