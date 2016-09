SAP schließt spätestens Ende 2017

Die SAP-Niederlassung in Bensheim schließt spätestens Ende 2017. Nach einem neue Mieter für die Immobilie wird bereits gesucht.

Bensheim. Die Nachricht ist nicht neu, trotzdem kochte sie am Donnerstag bundesweit wieder hoch: Der Softwarekonzern SAP legt fünf Standorte zusammen. Betroffen davon ist auch die Niederlassung in Bensheim. Bekannt ist das seit Frühjahr 2015.

Der Walldorfer Konzern hat jetzt allerdings auf Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa-AFX den Zeitplan konkretisiert. Demnach sollen bis Ende 2017 die Schließungen über die Bühne gegangen sein. 520 Mitarbeiter sind insgesamt betroffen. Ihnen sollen neue Jobs in Walldorf oder in Eschborn angeboten werden, wo SAP künftig seine Kräfte im Großraum Frankfurt bündeln will.

Harte Kost für den Haushalt

Bensheim hatte sich vor eineinhalb Jahren ebenfalls leise Hoffnungen gemacht, als südhessischer Stützpunkt der Streichliste zu entkommen - allerdings vergeblich. Abgesehen vom Renommee ist das Aus vor allem für den städtischen Haushalt harte Kost. SAP gilt als zweitstärkster Gewerbesteuerzahler.

Im Rathaus war man bisher davon ausgegangen, dass im ersten Quartal 2018 Schluss ist. Zumindest lag Bürgermeister Rolf Richter ein entsprechendes Schreiben vor. Er will jetzt mit den Walldorfern Kontakt aufnehmen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist der Weggang ab dem zweiten Quartal 2018 berücksichtigt. "Wir müssten die Planungen dann entsprechend anpassen", erklärte der Bürgermeister.

Vor zwölf Jahren, im Sommer 2003, eröffnete die SAP-Beratertochter SAP SI mit Sitz in Dresden ihre Niederlassung an der Bensheimer Albert-Einstein-Allee. Zwischenzeitlich waren dort mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahr 2008 übernahm die Konzernmutter SAP die 1997 gegründete Beraterfirma. Das "SI" im Firmennamen (für System Integration) verschwand damit. Der Software-Riese ist allerdings nur Mieter der architektonisch ansprechenden Anlage. Bauherr war die Rheinische Grundbesitz & Beteiligungs AG in Auerbach (heute Dietz AG). Zwischen beiden Parteien wurde damals ein langfristiger Mietvertrag geschlossen.

In seiner jetzigen Ausprägung ist der Komplex für 600 Personen ausgelegt. Die Infrastruktur wie Heizung, Kantine oder Klimaanlage soll früheren Berichten zufolge aber bis zu 1000 Mitarbeiter verkraften können. Insgesamt ist das aktuelle SAP-Grundstück rund 40 000 Quadratmeter groß, die Bürofläche summiert sich auf 17 000 Quadratmeter. Anfang der 2000er Jahre galt der Neubau als größte Einzelinvestition im Kreis Bergstraße.

Die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) und der aktuelle Eigentümer des Gebäudes, eine Immobiliengesellschaft aus Nordrhein-Westfalen, sollten damit einige Pluspunkte ins Feld führen können, um einen Nachmieter zu finden und einen längeren Leerstand zu vermeiden. Zumal man die Immobilie räumlich aufteilen könnte, sollten sich mehrere kleinere Firmen für eine Ansiedlung interessieren. "Wir stehen seit längerem in ständigem Kontakt mit dem Besitzer", betonte Rolf Richter.

Vermarktung geht weiter

Der Campus Stubenwald ist immerhin das große Aushängeschild des Wirtschaftsstandorts Bensheim. Über 3000 Arbeitsplätze wurden seit 2001 im Gewerbegebiet geschaffen, rund ein Drittel der Gewerbesteuer wird hier erwirtschaftet.

Diese Erfolgsgeschichte soll mit der Ausweisung weiterer Flächen (Stubenwald II) an der Gemarkungsgrenze Richtung Lorsch fortgeführt werden. Insgesamt können dort 12 Hektar vermarktet werden. Die Parzellen beginnen bei einer Größe von 5000 Quadratmeter. Obergrenze sind 47 000 Quadratmeter. Die Flächenzuschnitte können flexibel gestaltet werden. Die Stadt geht perspektivisch von 1000 Arbeitsplätzen aus.

Das erste Grundstück wurde im Herbst 2015 verkauft. AVL bündelt im Westen der Stadt seine Kräfte. Bisher war das global agierende Unternehmen mit der AVL Deutschland GmbH und AVL Zöllner GmbH am Berliner Ring vertreten. Auf einer Fläche von 15 734 Quadratmetern entstehen ein Bürogebäude und eine Montagehalle.