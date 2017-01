Schon 157 Tonnen Streusalz verbraucht

Bensheim. Eiskalt erwischt hat es den Bensheimer Winterdienst in diesem Jahr eigentlich nicht. Schneefall, Glätte und Frost wurden bisher halbwegs verlässlich vorhergesagt. Dennoch haben die Männer und Frauen in Diensten des Bauhofs seit Wochen alle Hände voll zu tun - auch wenn das große Chaos in den vergangenen Tagen einen Bogen um die Bergstraße gemacht hat.

Ein Blick in die Statistik zeigt allerdings: In diesem Winter musste deutlich öfter geräumt und vor allem gestreut werden als noch vor zwölf Monaten. "157,5 Tonnen Streusalz wurden bislang verbraucht. Im ganzen Winter 2015/16 waren es 80,5 Tonnen", erklärte Frank Daum, Geschäftsführer beim Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) auf Anfrage. Unter dem Dach des KMB ist der Bensheimer Bauhof bekanntlich beheimatet. Die Mitarbeiter müssen daher deutlich öfter ausrücken, um Rutschpartien auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Gehwegen zu vermeiden. Dass kurz nach Schneefall und Eisregen die Straßen jedoch nicht gleich wie nach einer Hitzeperiode im Sommer aussehen können, versteht sich von selbst.

Welche Routen die Teams nehmen, ist genau festgelegt. Drei Großfahrzeuge (Lkw und Unimogs), fünf Kleintraktoren und neun Handteams sind grundsätzlich unterwegs. 25 Personen werden dafür abgestellt. Gearbeitet wird zwischen 5 und 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen beginnt der Einsatz eine Stunde später. Eine Fahrzeugtour dauert im Schnitt zwischen drei und fünf Stunden. "Bei Bedarf fahren die Fahrzeuge mehrmals täglich", so Daum.

Zuerst werden die Bundes- und Landstraßen angefahren, danach die Kreisstraßen im Stadtgebiet. Hanglagen - auch in den Stadtteilen - haben ebenfalls Priorität. Besonders in Gronau, Zell, Schönberg, Wilmshausen und Hochstädten müssen ein paar Steigungen überwunden werden. Die Westtangente und die Brücken zum Berliner Ring stehen ebenfalls auf dem Tourenplan des großen Streufahrzeugs.

Zwei Silos, ein Lager

Radwege rund um den Bahnhof, durch die Innenstadt oder entlang der Schwanheimer Straße müssen ebenso verkehrssicher gemacht werden wie Gehwege entlang öffentlicher Grundstücke. Dazu kommen die e sogenannten Handmannschaften, die sich beispielsweise um Bushaltestellen, Treppen von Unterführungen oder Fußgängerinseln kümmern.

Die Laufwege und Strecken sind bekannt und lange festgelegt, optimiert wird höchstens im Detail - oder wenn - wie im Fall der Westumfahrung - ein neuer Abschnitt einbezogen werden muss.

Wie der restliche Winter, abgesehen von den nächsten kalten Tagen, wird, lässt sich kaum seriös vorhersagen. Angeblich rechnen die Meteorologen anhand von Modellen mit einen milden und überdurchschnittlich warmen Februar. Solche Prognosen können aber bereits morgen schon Schnee von gestern sein.

Der Bauhof ist jedenfalls gerüstet, sollte die Jahreszeit strenger werden als vermutet. Allein am Stützpunkt im Röderweg stehen zwei Silos, die jeweils 100 Tonnen Streusalz fassen. Dazu kommt ein Salzlager, das vor sechs Jahren an der Sirona-Unterführung gebaut wurde. In der Halle ist Platz für bis zu 300 Tonnen.

Am jährlichen Verbrauch lässt sich zumeist ablesen, wie hart der Winter tatsächlich war. Rekordhalter in der Statistik des Bauhofs: die Saison 2009/2010. Der Winterdienst musste damals räumen und streuen, was die Maschinen hergaben. 675 Tonnen Streusalz landeten auf Bensheimer Straßen. Damals musste sogar Material aus Osteuropa dazugekauft werden. Danach wurde die Halle an der Sirona-Unterführung gebaut, um die Kapazitäten zu erhöhen.

Auf Platz zwei der Auswertung rangiert der Winter 2012/13. Mit 598,3 Tonnen Streusalz wurde gegen Glätte und Schnee gekämpft. Am anderen Ende der Rangliste: Die Saison 2013/2014 mit knapp 33 Tonnen. Aktuell kann man beim Blick in die Bilanz herauslesen, dass der diesjährige Winter wohl einen guten Mittelfeldplatz anpeilen wird.

Eine Tonne kostet 91 Euro

Der Verbrauch ist natürlich auch ein Kostenfaktor. 91 Euro muss der KMB pro Tonne zahlen. Momentan ein handelsüblicher Preis. Im Wirtschaftsplan sind Gesamtkosten für Streusalz in Bensheim in Höhe von 35 000 Euro hinterlegt.

Übrigens: In Lautertal, wo der Zweckverband im vergangenen Jahr den Bauhof übernommen hat, mussten bisher 100 Tonnen des Salz-Lauge-Gemischs gestreut werden.