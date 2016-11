Startschuss noch in diesem Jahr

Das Weiherhausstadion am südlichen Eingangsbereich: Durch den Neubau eines Sportfunktionsgebäudes wird sich die Gestaltung des Geländes in den nächsten Jahren verändern.

Bensheim. Die Tage der maroden Umkleidekabinen im Weiherhausstadion sind gezählt. Noch in diesem Jahr sollen vorbereitende Arbeiten für den Neubau eines Sportfunktionsgebäudes am südlichen Eingang der Sportstätte beginnen. Das teilte die Verwaltung auf Anfrage mit.

Über das Vorhaben war in den vergangenen Jahren ausgiebig diskutiert worden. Ursprünglich sollte auf dem Gelände eine neue Sporthalle entstehen - inklusive zeitgemäßer Räumlichkeiten und Sanitäranlagen. Mit Blick auf Kosten von vier bis fünf Millionen Euro verabschiedetet sich die Rathausspitze allerdings von dem Projekt. Die abgespeckte Variante ist jedoch ebenfalls keine Billiglösung. 2,55 Millionen Euro müssen investiert werden. Dafür gibt es ein Gebäude mit Umkleiden, Duschen, WC, Lagermöglichkeiten, einer öffentlichen Toilette sowie einem Gymnastiksaal. Im Preis inbegriffen ist zudem die Neugestaltung des Außengeländes mit 28 Pkw- und 26 Fahrradabstellplätzen.

Bis der Neubau steht und genutzt werden kann, bleibt der sanierungsbedürftige Trakt in Betrieb. Erst nach der Einweihung rücken die Abrissbagger an. Das dürfte aller Voraussicht nach 2018 sein. Die Verwaltung geht von 16 Monaten reiner Bauzeit aus. Im Haushaltsplan 2018 sollen demnach auch 92 570 Euro für den Abriss bereitgestellt werden.

Dass es während der Arbeiten zu Einschränkungen kommen kann, ist keine Überraschung. "Im Rahmen der Vorplanungen werden aktuell noch die Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie die Zufahrten geklärt. Der Betrieb des Weiherhausstadions ist in jedem Fall sichergestellt", teilte die Verwaltung dazu auf Nachfrage mit.

Kommunalpolitisch war der Neubau zwar in den vergangenen Monaten immer mal wieder in der Diskussion - vor allem wegen der Kosten. Die bewegten sich von 1,7 Millionen Euro über 2,4 auf nun 2,55 Millionen Euro. Das lag in erster Linie an den Wasserstandsmeldungen aus dem Rathaus. Die grobe Kostenschätzung ging von 1,71 Millionen aus. Nachdem die Planungen konkreter wurden und die Stadtverordneten mit Extrawünschen - wie einem Gymnastiksaal sowie einer öffentlichen Toilettenanlage - den Preis nach oben getrieben hatten, landete man bei 2,4 Millionen.

Dass es kurz vor dem finalen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung doch teurer wurde und man nun mit 2,55 Millionen kalkuliert, ist laut Verwaltung auf die jetzt in Kraft getretene Energiesparverordnung 2016 zurückzuführen. So müssen beispielsweise 55 000 Euro zusätzlich in die Haustechnik (Wärmeversorgung und Lüftungstechnik) gesteckt werden.

Auseinandersetzungen gab es in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments bei diesem Tagesordnungspunkt aber nicht mehr. Die Kommunalpolitiker brachten das Vorhaben mehrheitlich auf den Weg. Enthaltungen gab es lediglich von FDP und FWG.

Abgesegnet wurde außerdem ein Antrag der Koalition. CDU, BfB und GLB wollen prüfen lassen, ob das Dach der Halle eine Photovoltaikanlage verträgt. Kosten für die Stadt sollen nach der Vorstellung des Dreierbündnisses aber nicht entstehen.