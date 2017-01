Streit unter Nachbarn hat böse Folgen

In Bensheim hat der Prozess um einen Nachbarschaftsstreit begonnen, bei dem ein Mann schwer verletzt worden war. © dpa

Bensheim. Ein läppischer Nachbarschaftsstreit vor einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Kolping-Straße hätte zu einem bösen Ende führen können. Auf Worte folgten Taten - und die körperliche Auseinandersetzung am Abend des 8. Septembers, die ein Familienvater mit seinem guten Bekannten angezettelt haben soll, gipfelte in schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen. Diese seien "potenziell lebensgefährlich gewesen", erklärte eine Rechtsmedizinerin in ihrem Gutachten.

Laut Staatsanwalt Alessandro di Maria schlug der mutmaßliche Täter seinem Gegenüber grundlos mit der Faust auf Nase und Ohr, so dass dieser zu Fall kam. Anschließen soll er den Kopf des hilflos am Boden liegenden Manns dreimal auf einen Naturstein aufgeschlagen haben.

Mit dem Tod gedroht?

Den bewegungsunfähigen und schwer verletzten Nachbarn, der im Prozess als Nebenkläger auftritt, soll der 38-Jährige anschließend gemeinsam mit seiner Ehefrau in die Wohnung geschleift und ihm dort im Badezimmer das Blut aus dem Gesicht gewaschen haben. "Ich bringe dich und deine Familie um, wenn du zur Polizei gehst", soll der Angeklagte seinem Opfer, das er im Hausflur liegen ließ, mit einem Messer am Hals gedroht haben.

Neben einer Schädelbasis- und einer Nasenbeinfraktur zog sich der Geschädigte weitere Verletzungen am Ohr und Kopf zu. Noch in der Nacht musste er vom Kreiskrankenhaus in Heppenheim in die Klinik nach Heidelberg verlegt werden. Sein Studium als Bauingenieur hat er nach dem Vorfall aufgegeben. Er leidet nach wie vor unter Schwindelattacken und trägt ein Hörgerät. Beide Familien sind inzwischen aus ihren Wohnungen ausgezogen.

Bisher nicht vorbestraft

Der 38-Jährige, bislang nicht vorbestrafte Angeklagte muss sich seit Mittwoch vor dem Amtsgericht in Bensheim wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Er saß nach seiner vorläufigen Festnahme mehrere Monate in Untersuchungshaft. Seiner sieben Jahre jüngeren Ehefrau wirft die Staatsanwaltschaft unterlassene Hilfeleistung vor. Sie machte vor Gericht keine Angaben. Weitere Anklagepunkte wurden auf Antrag von Staatsanwalt di Maria eingestellt.

In einer Erklärung seines Verteidigers Achim Flauaus gab der Angeklagte einen Faustschlag ins Gesicht seines Nachbarn zu. Hingegen bestritt er weitere massive Angriffe. Die Aussprache "über das Zusammenleben im Haus, die Ehefrauen und die Kinder" habe sich hochgeschaukelt. Er sei geschubst worden und habe zurückgeschlagen, woraufhin der Geschädigte umgefallen und mit seinem Kopf auf einen Findling aufgeschlagen sei.

Die Sachverständige vom Institut für Rechtsmedizin in Frankfurt sprach aufgrund des Verletzungsbilds des Opfers von mehrfacher massiver, stumpfer Gewalteinwirkung. Ob die Brüche vom Sturz auf einen Stein herrührten oder aber durch Fremdeinwirkung und Aufschlagen des Kopfs auf festen Untergrund, sei nicht exakt definierbar.

Der Prozess vor dem Bensheimer Amtsgericht wird Anfang Februar fortgesetzt. Es wird mit einem Urteil gerechnet.