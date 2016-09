Tafel zieht in die eigenen vier Wände

Ortstermin der Bensheimer Tafel am Neubau: Pfarrer Christoph Bergner (3.v.r.) überreichte symbolisch eine Spende von 10 000 Euro an den Verein.

Bensheim. Die Jahre der Wanderschaft und Improvisationen sind für die Bensheimer Tafel bald vorbei. Ende September steht der Umzug in den Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots an der Rheinstraße an. Bis dahin muss allerdings erneut improvisiert werden. Denn zwischen der letzten Ausgabe in der alten Hospitalküche und der Premiere in der Weststadt liegen nur wenige Tage.

"Das wird stressig, aber wir schaffen das", lautet der einhellige Tenor bei der Mannschaft um Vorsitzende Mariette Rettig. Bei einem Ortstermin an der Baustelle konnte man sich am Dienstag davon überzeugen, dass soweit alles nach Plan läuft. Der Innenausbau kommt gut voran. Küche und Solaranlage sollen in dieser Woche installiert werden, danach folgen die Sanitäranlagen.

Geheizt wird mit Erdwärme

Herzstück des Hauses wird die Lebensmittelausgabe sein. Lager- und Kühlräume, Büros, Toiletten für die Mitarbeiter, ein Aufenthalts- und Schulungsraum werden ebenfalls Platz haben. Geheizt wird mit Erdwärme. Die notwendige Bohrung spendierte die Lorscher Firma Heth.

Lediglich die Andienungsstraße, die von der Stadt gebaut wird, lässt auf sich warten. Ende Oktober soll die Asphaltstrecke fertig sein. "Bis dahin können Strom, Wasser und der Kanal nur provisorisch angeschlossen werden", bedauert Rettig. Ein kleiner Wermutstropfen in einem ansonsten reibungslos ablaufenden Prozess. Nachdem am 30. September mit mehr als 250 geladenen Gästen die Einweihung gefeiert wird, steht am Donnerstag, 6. Oktober die erste Ausgabe der Lebensmittel für Bedürftige an. Zwischendurch muss der Umzug gestemmt werden.

Viel Zeit für Freizeit bleibt den Ehrenamtlichen nicht. Aufmunterung in Form einer Spende gab es am Dienstag von Dr. Christoph Bergner. Der Pfarrer machte eine Spende seiner Michaelsgemeinde öffentlich. 10 000 Euro fließen in die Kasse der Tafel. Von dem Geld soll ein Lithiumspeicher angeschafft werden, der den Solarstrom vom Dach speichert. "Dadurch können unsere Kühlhäuser auch nachts betrieben werden", so Rettig.

550 000 Euro hat man in den Neubau investiert. Die Finanzierung steht, auch dank einer großzügigen Spende von Dr. Jochen Henke, der 300 000 Euro zweckgebunden zur Verfügung stellte. Das Haus soll künftig seinen Namen tragen. Ausgesorgt hat die Tafel damit aber gewiss nicht. "Wir brauchen weiter Unterstützung", betont die Vorsitzende und verweist auf die Außenanlagen, die gestaltet werden müssen und die Beschriftung für das einstöckige Gebäude, die ebenfalls noch fehlt.

Die Feinheiten haben aber nicht nur aus finanziellen Erwägungen eine untergeordnete Priorität. Zunächst geht es darum, die letzten Ausgaben in der Innenstadt über die Bühne zu bringen. Am 29. September ist Schluss im alten Krankenhaustrakt. "Die Kunden sind alle informiert und haben einen Lageplan bekommen. Sie werden den Weg zu uns finden", ist sich Mariette Rettig sicher. Am 4. Oktober werden nach dem Feiertag die ersten Lebensmittel angeliefert, bevor sich zwei Tage später die Türen für die große Premiere öffnen.

Zehn Jahre nach der Gründung hat die Tafel damit erstmals eine zukunftssichere Heimat. 2006 startete man im Pfarrzentrum von Sankt Georg. Für eine Übergangszeit war man sogar in der Stadtkirche selbst untergebracht, ehe es in die leerstehenden Räume des Heilig-Geist-Hospitals ging.

In der dortigen Küche und den angrenzenden Räumen hatte man zwar ähnlich viel Platz wie jetzt im Neubau. Allerdings war die Aufteilung alles andere als vorteilhaft und die Rahmenbedingungen nicht optimal. Das wird sich nun ändern. Für die Kunden stehen künftig separate Ein- und Ausgänge bereit. Die Lebensmittelausgabe befindet sich in einem großen klimatisierten Raum mit Fußbodenheizung, was vernünftige Arbeitsbedingungen für die Helfer garantiert.