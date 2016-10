Thoma will Rathauschef werden

Bensheim. Philipp Thoma (Bild), Fraktionsvorsitzender der Bensheimer SPD, will Bürgermeister in Fischbachtal werden. Das bestätigte der 37-Jährige gegenüber dem BA.

In der Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg wird im Mai 2017 ein neuer Rathauschef gewählt. Der amtierende Bürgermeister Wilfried Speckhardt (SPD) hatte angekündigt, nicht mehr für eine dritte Amtszeit zu kandidieren. Am Freitagabend wurde Philipp Thoma im Rahmen einer Mitgliederversammlung der Fischbachtaler SPD einstimmig als Kandidat nominiert.

Bankkaufmann und Handelslehrer

Philipp Thoma, geboren 1979 in Freiburg, ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Handelslehrer. Seit 2008 ist er Oberstudienrat an der Karl-Kübel-Schule. Derzeit ist er ans Staatliche Schulamt in Heppenheim abgeordnet und dort für die Unterstützung der beruflichen Schulen zuständig. Thoma ist nicht nur Vorsitzender der Bensheimer SPD-Fraktion, sondern auch stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher und Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss. Außerdem engagiert er sich im Kirchenvorstand der Stephanusgemeinde.

Am 1. April 2012 löste Thoma - im Alter von 32 Jahren - Dr. Klaus Brückner als Fraktionsvorsitzenden der SPD ab. Aufgrund von parteiinternen Streitigkeiten trat er im Mai 2015 von seinem Amt zurück. Bei der Kommunalwahl 2016 war er erneut Spitzenkandidat der Sozialdemokraten und führt seither wieder die Fraktion im Stadtparlament.

Die Gemeinde Fischbachtal mit ihren sechs Ortsteilen hat rund 2600 Einwohner. Sie liegt im vorderen Odenwald und grenzt im Südosten an Lindenfels. In der Gemeindevertretung ist die SPD mit sechs Sitzen stärkste Fraktion. cim/dr/Bild: Funck