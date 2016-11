Tierischer Einsatz für die Feuerwehr

Die Bensheimer Feuerwehr rettete am Sonntag einen Uhu vom Dach eines Hauses in der Fehlheimer Straße.

Bensheim. Am Sonntag riefen besorgte Anwohner im Feuerwehrstützpunkt Bensheim-Mitte an und meldeten einen eingeklemmten Greifvogel im Bereich einer Dachgaube an einem Haus in der Fehlheimer Straße. Mit vier Mann, unter der Leitung von Wehrführer Hans Förg, rückte die Wehr mit Drehleiter und Kommandowagen zu der Tierrettung aus.

Vor Ort wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und zwei Kameraden mit dem Korb hinaufgeschickt. Sie konnten sofort mit der Erkundung, wie man denn am besten und schonendsten das Tier befreien könnte, beginnen. Über die Leitstelle Bergstraße wurde zudem die Feuerwehr telefonisch mit einem Falkner aus Darmstadt verbunden.

Nach einem Telefonat und der Ansicht einiger Bilder, welche dem Falkner direkt von der Einsatzstelle zugesandt wurden, fuhr dieser von einer Jagd in Darmstadt zur Einsatzstelle nach Bensheim.

Zur Behandlung nach Gießen

Nach einer kurzen Einweisung in die Lage wurde der Falkner ebenfalls mit dem Korb zu dem eingeklemmten Tier gefahren, wo er den Greifvogel, der sich jetzt als ein Uhu entpuppte, zügig befreien konnte. Nach der erfolgreichen Rettung wurde der Uhu einem Tierarzt übergeben.

Im Laufe des Tages erhielt die Feuerwehr eine erfreuliche Nachricht vom Falkner. Der gerettete männliche Uhu ist auf dem Weg in die Veterinärmedizin der Uniklinik in Gießen. Dort werden ihm die kleinen Verletzungen gereinigt. Er wird gegebenenfalls vorsorglich noch einige Tage unter Beobachtung in der Klinik verbleiben, bevor man ihn wieder freilässt. red