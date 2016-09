Über 400 Modelle mit offenen Türen

Früh übt sich, wer ein Autofahrer werden will. Bei der Automobilschau auf dem ADAC-Gelände durften auch mal Kinder hinterm Steuer Platz nehmen.

Bensheim. Vom Stadtflitzer bis zum Familienvan, vom Nutzfahrzeug bis zum Sportwagen: Im Modelljahr 2016 rollen rund 150 Neuerscheinungen auf den Markt. Die Qual der Wahl wird wieder größer für jeden, der einen Führerschein und ein paar lockere Euros hat. Über die aktuellen Trends und Innovationen konnten sich Autofreunde am Wochenende auf dem ADAC-Verkehrsübungsplatz im Bensheimer Westen informieren.

Über 400 Modelle waren so aufgeschlossen wie die dazugehörigen Händler. 22 Autohäuser aus der Region hatten ihre ausgewählten Fahrzeuge auf dem Gelände geparkt und so den Gästen ein relativ breites Spektrum angeboten.

Künstler auf zwei Rädern

Der Besucher erlebte Markenvielfalt, Einblicke in neuartige Antriebskonzepte und ein kulinarisch-sportliches Rahmenprogramm: Die Trial-Shows des AC Bensheim gehören seit Jahren dazu. An beiden Tagen zeigten die Zweiradkünstler, was man mit einem Motorrad alles anstellen kann. Die Artisten kletterten über wacklige Wippen und meterhohe Hindernisse.

Wer lieber etwas schneller und auf geraden Ebenen rollt, der war beim Stand von Harley Davidson Bergstraße bestens aufgehoben. Die Cruiser aus Milwaukee waren ein Blickfang in ansonsten vierrädriger Umgebung. Ein gelungenes Beispiel für die vitale Modellpflege ist die neue Roadster, die kraftvolle Beschleunigung und Wendigkeit mit einem bulligen Custom-Stil vereint.

Doch die Protagonisten hatten ein Lenkrad. Die Besucher erlebten am Wochenende den konkreten, handfesten Auto-Alltag. Zu sehen gab es das, was es heute schon zu kaufen gibt. Jenseits von Studien und dem Branchenblick in die Kristallkugel schickte die Messe eine interessante Kollektion verfügbarer Neuheiten über den Laufsteg, die einen straffen Überblick zum aktuellen Marktgeschehen bot. Alles bei freiem Eintritt und ohne Parkprobleme.

Das Segment der SUV, egal welcher Größe, hat auch im Autojahr 2016 viel Nachwuchs erhalten. Ob Suzuki Vitara S, Opel Mokka X, Ford Edge, Seat Ateca oder das Mercedes GLC Coupé: Der Boom der hochbeinigen Cross-over-Modelle dauert an.

Automobile Revolution in Sicht

Daneben wurden viele Modelle neu ausgestattet oder motorisiert. Zum Beispiel der Mini Clubman, der jetzt auch mit Allradantrieb fährt. Auch der Audi A3 wurde durch innovative wie aktive Systeme upgedatet: Abstandhalter, Stau-Assistent und virtuelles Cockpit bieten schon eine leichte Ahnung vom autonomen Fahren. Ein Thema, das laut Experten in den kommenden Jahren eine automobile Revolution einleiten wird.

Die Autoschau bot ungestörtes Begutachten und Probesitzen ohne Menschentrauben und internationales Pressegerangel wie etwa bei der "großen" IAA in Frankfurt, die ja erst nächstes Jahr wieder ins Haus steht. Insofern hatten die Bensheimer diesmal etwas weniger Konkurrenz.

Was interessiert die Besucher? Nach wie vor sind Antriebsformen, CO2-Werte (Bilanzen kleben hinter jeder Frontscheibe) und Ausstattungselemente für die meisten Kunden die wichtigsten Aspekte der Kaufentscheidung. Und natürlich die Farbe. Laut Händler werden die Deutschen wieder etwas bunter: Silber, weiß und schwarz sind nicht mehr allein auf weiter Front.

Im Visier der meisten Fahrer: die Kompaktklasse. Sie zählt zu den am stärksten umkämpften Segmenten. Weiterhin dominiert vom Platzhirsch VW Golf, der Ende 2016 wieder einmal überarbeitet wird. Auf seinen Fersen Modelle wie Opel Astra, Ford Focus, BMW 1er, Peugeot 308 und die Mercedes A-Klasse.

Dreizylinder auf dem Vormarsch

Und: Der Dreizylinder-Motor ist weiter auf dem Vormarsch. Hersteller wie BMW, Peugeot, Audi und Mini setzen auf Downsizing. Kleinere und leichtere Triebwerke sollen weniger durstig sein und dennoch nicht mit Leistung geizen. Skeptiker bemängeln eine mangelnde Laufruhe, Fans hören eher einen kernigen straffen Sound. Vieles bleibt eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Weiteres Topthema: Connected Cars. Touchscreens und Sprachsteuerung haben die Kommunikation mit dem Fahrzeug revolutioniert. Das Smartphone wird zum wichtigen Auto-Accessoire. Smarte Bedienelemente, partielle Selbstfahrsysteme und intelligente Scheinwerfer oder Sicherheitsgurte kündigen die totale Vernetzung an.

Das freut die Elektronik-Junkies, überfordert aber jene Wagenlenker, die einfach nur ein schickes neues Auto wollen.

"Die Flut von Modellen und Ausstattungsvarianten ist schon enorm", so ein Paar bei der Suche nach dem Neuwagen. Auf der anderen Seite war es nie so einfach, sich ein individualisiertes Modell zusammenzustellen. Des einen Leid, des anderen Freud. Die Besucher der Bensheimer Automobil-Ausstellung hatten insgesamt 14 Stunden Zeit, um in ihrer Entscheidung voranzukommen.