Verhandlungen mit H&M gestalten sich schwierig

Das Haus am Markt: Ob das Gebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird, entscheidet sich in den nächsten Wochen.

2016 ist Geschichte. Im neuen Jahr soll in Bensheim einiges bewegt werden. Millionenschwere Investitionen kündigen sich an. Wie bewertet Bürgermeister Rolf Richter die Aussichten für 2017? Im zweiten Teil des BA-Gesprächs geht es unter anderem um das Haus am Markt und den Sport.

Der Bensheimer an sich diskutiert gerne und ausgiebig. Das Thema spielt dabei nicht immer eine zentrale Rolle. Auch 2016 konnte man sich im Städtchen dieser Leidenschaft hingeben. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte kochten die Emotionen bei einer Angelegenheit hoch - der Zukunft der Immobilie Haus am Markt.

Die Ausgangslage ist eigentlich hinlänglich bekannt. Der 70er-Jahre-Bau müsste mittelfristig für viel Geld saniert werden. Außerdem bräuchte man ein paar Mieter, die den Leerstand beseitigen. Die wiederum sind aus Sicht der Verwaltung kaum zu finden, weil der architektonische Zuschnitt für einen florierenden Handel nicht förderlich ist. Mängel bei der Barrierefreiheit und fehlende sanitäre Anlagen tragen ebenfalls dazu bei, dass man im Rathaus wenig Möglichkeiten sieht, aus dem Ladenhüter in seinem aktuellen Zustand einen Kassenschlager zu machen.

Nach einigen Überlegungen, Terminen mit potenziellen Mietern und Gesprächen mit Investoren, reifte der bekannte Plan: Abriss plus Neubau am gleichen Standort. Einziehen soll eine Filiale der Modekette H&M sowie ein Gastronom, der für zusätzliches Leben auf dem Marktplatz sorgen soll. Kostenpunkt: geschätzt 8,4 Millionen Euro. Als Bauherr wäre die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB) im Boot.

Knackpunkt: Mietpreis und Dauer

Kommunalpolitisch wurde das Vorhaben im Herbst von der Koalition auf den Weg gebracht. Seitdem laufen die Verhandlungen mit der Deutschlandzentrale des schwedischen Textilers. Zum momentanen Sachstand äußert sich Bürgermeister Richter wie folgt: "Wir haben uns als Zeitlimit das erste Quartal 2017 gesetzt. Wenn wir bis dahin nicht überzeugt sind, dass wir zu einem Ergebnis kommen, müssen wir uns nach Alternativen umsehen."

Momentan liegen beide Seiten laut Richter noch ein bisschen auseinander, was Mietpreis und Mietdauer betrifft. Das überrascht zumindest in Bezug auf die zeitliche Komponente. Denn bei allen bisherigen Präsentationen ließ man keinen Zweifel daran, dass H&M sich für zehn Jahre verpflichten werde - verbunden mit der Hoffnung, danach in die Verlängerung zu gehen, wenn das Geschäft so gut läuft wie gedacht.

Offenbar scheint der Konzern nun nicht mehr einfach so bereit, zu den Bensheimer Konditionen einen Vertrag zu unterzeichnen. "Wir freuen uns natürlich, wenn es klappt. Aber wir machen es nicht zu jedem Preis", so der Rathauschef. Man habe von Anfang an betont, dass es wirtschaftlich darstellbar sein muss. Die Stadt werde mit Sicherheit nicht das Risiko für Umsatz und Einnahmen von H&M übernehmen.

Ob der Bürgermeister mit seinen Aussagen den Druck auf die Verhandlungspartner erhöhen will oder das Großprojekt tatsächlich enorm auf der Kippe steht, werden die nächsten Wochen zeigen. Sicherlich dürfte es einige Bensheimer geben, die hocherfreut wären, sollte das Vorhaben scheitern. Nur: Dann braucht es in der Tat eine andere handfeste Lösung für das Haus am Markt - die sich momentan aber nicht abzeichnet.

Marktplatz

Ein weiterer großer Baustein zur Belebung des Marktplatzes wäre eine Revitalisierung der Fachwerkhäuser an der Nordseite. Man sei im ständigen Austausch mit der Bauaufsicht und der Denkmalpflege, um alles rechtlich Mögliche zu unternehmen, damit die Standsicherheit der Gebäude gewährleistet sei, so der Bürgermeister. "Aber Standsicherheit bedeutet nicht gleich Aussehen", bemerkte Richter. Ihm sei es am liebsten, der Eigentümer oder ein potenzieller Käufer würde investieren. Aber man könne niemanden dazu zwingen.

Zukunftswerkstatt

Mit großen Erwartungen soll in diesem Jahr eine weitere Zukunftswerkstatt für die Innenstadt ihre Arbeit aufnehmen. Die Stadt lässt sich den moderierten Prozess 75 000 Euro kosten. Richter hofft auf eine breit angelegte Bürgerbeteiligung, die Visionen für die Innenstadt 2030 erarbeiten soll. Dabei gehe es weniger um die Infrastruktur als vielmehr um "weiche Faktoren". Marketingkonzepte, gemeinsame Öffnungszeiten, Außenbestuhlung - solche Themen sollen debattiert werden.