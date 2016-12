Viele offene Fragen beim Jugendzentrum

Bensheim. Braucht die Stadt ein neues Jugendzentrum? Oder reichen Veranstaltungs- und Proberäume mit Freigelände für Spiel, Sport und Spaß? Und wenn dem so ist, wo wäre das Ganze am besten aufgehoben? Und darf man es dann noch JUZ nennen? Fragen über Fragen, auf die es in der Stadtverordnetenversammlung keine endgültigen Antworten gab.

Die Vorgeschichte: Auf dem ehemaligen Gelände der Bundeswehr an der Rheinstraße will die Stadt eine Lagerhalle bauen (siehe weiteren Artikel). Die SPD hätte gerne die Gunst der Stunde genutzt und - wie berichtet - den Magistrat beauftragt, Räume für ein Jugendzentrum in der Lagerhalle mitzuplanen. Mit diesem Ansinnen scheiterten die Sozialdemokraten bereits in den Ausschüssen. Im Stadtparlament verlief die Diskussion ähnlich.

"Endlich eine Chance"

"Wir sehen hier endlich eine Chance auf angemessene Räumlichkeiten", argumentierte Carsten Buschmann. Er sprach von einer "sinnvollen Lösung", kündigte aber an, den eigenen Antrag zurückziehen zu wollen. Grund: Die Koalition will prüfen lassen, ob sich das Areal überhaupt für ein Jugendzentrum eignet und unter welchen Bedingungen es angesiedelt werden könnte. "Wir haben das Thema zwar auf die Agenda gebracht, aber bei aller Taktiererei geht es um die Jugend", begründete Buschmann.

Das Dreierbündnis äußerte in Person von Carmelo Torre (CDU) ohnehin Zweifel, ob eine Lagerhalle ohne Heizung der richtige Ort sei, um ein Angebot für Jugendliche zu schaffen. "Der Magistrat muss die Grundlagen erarbeiten. Da sind viele Punkte zu klären", so Torre. 10 000 Euro stehen dazu im Haushalt bereit.

Damit waren die wesentlichen Eckpfeiler gesetzt. Die Verwaltung wird prüfen, ob man auf dem früheren Militärgelände ein Jugendzentrum unterbringen kann und was das kosten würde. Die Lärmbelästigung ist ebenso zu untersuchen. "Und die Anlieger müssen einbezogen werden", fügte Angela Manteuffel (BfB) an. Die Lagerhalle scheint - so viel ließ sich aus den Redebeiträgen der Koalition herauslesen - ihrer Ansicht nach nicht der richtige Ort zu sein. "Die Jugendlichen brauchen mehr Freiraum", meinte Moritz Müller (GLB). Die Debatte war damit allerdings nicht vorbei. Holger Steinert (FDP) hielt nicht nur den Standort generell für ungeeignet. Er bezweifelte außerdem - ebenso wie sein jüngerer Fraktionskollege Jascha Hausmann -, dass ein Jugendzentrum heutzutage überhaupt benötigt wird. "Die meisten Kids haben dazu keinen Bezug mehr." Als Beleg führte er die Ergebnisse der kürzlich veröffentlichten Jugendumfrage an. Von mehr als 600 Schülern hätten lediglich 31 gerne ein JUZ - weniger als fünf Prozent.

Dem stimmte Moritz Müller sogar im Grundsatz zu. "Die Idee eines Jugendzentrums war schon vor zehn Jahren gestorben. Trotzdem wäre eine Schließung ohne Alternativen fatal", sagte er mit Blick auf die Einrichtung am Bahnhof. Er sprach sich dafür aus, Jugendräume zu gestalten, die als Veranstaltungs- und Bewegungsflächen dienen. Das sei dann halt kein klassisches JUZ mehr.

Die Räumlichkeiten am Bahnhof wiederum hielt Annika Petermann (SPD) für wenig ansprechend. "Ich kenne in Bensheim keine einzige Person, die jemals dort war. Das ist für Kinder geeignet, nicht für Jugendliche." Sie plädierte für neue Veranstaltungsflächen für die Zielgruppe - da gebe es in der Stadt kaum etwas, noch nicht mal, um Geburtstag zu feiern.

Das sahen einige ältere Stadtverordnete mit Kindern im passenden Alter etwas differenzierter, was letztlich dazu führte, dass die Diskussion weniger um den Prüfantrag oder den Neubau ging, sondern vielmehr um die Sinnhaftigkeit eines solchen Projekts im Allgemeinen - ohne dass man zu einem Ergebnis hätte kommen können. Unterm Strich stand schließlich eine große Mehrheit für den Prüfauftrag der Koalition. Lediglich FDP und FWG stimmten dagegen. "Wir hoffen, dass es jetzt endlich angepackt wird", gab SPD-Fraktionschef Philipp Thoma der Runde mit auf den Weg. Das wird sich spätestens nach den von der Verwaltung erarbeiteten Resultaten zeigen.