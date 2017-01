Wahltermin vor der Sommerpause

Der Anfang: Adil Oyan an seinem ersten Arbeitstag im Rathaus. Die Stelle als Stadtrat trat er am 1. Dezember 2011 an. © Lotz

Bensheim. Stadtratswahlen hatten in Bensheim in letzter Zeit immer eigene Gesetze - egal, wie groß der Vorsprung der kommunalpolitischen Mehrheit eigentlich war. Zuletzt musste Helmut Sachwitz (CDU) diese Erfahrung machen, als er in die zweite Amtszeit als Erster Stadtrat gehen wollte.

Im Sommer 2013 votierten lediglich 22 Abgeordnete für ihn, 21 stellten sich gegen seine Wiederwahl. Eine Stimme war damals ungültig. Eine Zitterpartie, die so nicht zwingend zu erwarten war. Auch Adil Oyan (Grüne) hat seine Erfahrungen mit dem Abstimmungsverhalten der Stadtverordneten. Im Winter 2011 sollte er seinen neuen Job als Nachfolger von Matthias Schimpf im Bensheimer Rathaus antreten. Die Wahl? Aufgrund der schwarz-grünen Koalition nur eine Formsache. Dachte man zumindest. Unterm Strich ging das Unterfangen aber beinahe schief.

Mittlerweile ist das alles Schnee von gestern. Zumindest bis zum Sommer. Dann steht die Wiederwahl von Adil Oyan auf der Tagesordnung. Seine Amtszeit endet offiziell am 30. November. Die Hessische Gemeindeordnung sieht vor, dass die Wahl eines Stadtrats frühestens sechs und spätestens drei Monate vor Ablauf der Dienstzeit zu erfolgen hat.

Im konkreten Fall bedeutet das: Zwischen dem 1. Juni und 31. August müssen die Stadtverordneten in einer Sitzung ihr Kreuzchen machen. Beim Blick auf den vorläufigen Terminkalender des Parlamentarischen Büros kommt nur ein Termin infrage: der 29. Juni. An jenem Donnerstag steht die letzte Zusammenkunft des Stadtparlaments vor der Sommerpause an. Die nächste Sitzung ist erst wieder im September.

Im Koalitionsvertrag geregelt

Wollen die Fraktionen keine Extraschicht an einem anderen Tag einschieben, steht Ende Juni die richtungsweisende Abstimmung an. Der Protagonist steht ebenfalls fest. Adil Oyan hat nichts gegen eine Verlängerung in Bensheim einzuwenden. "Ich stehe zur Verfügung", bekräftigte er auf BA-Anfrage erneut.

Bereits im Herbst hatte er mitgeteilte, dass er "gerne Angefangenes weiterführen und neue Ideen entwickeln, aufnehmen und umsetzen möchte", wenn er dazu die Chance bekommt. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass er diese Möglichkeit erhält. Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU, GLB und BfB nach langen Verhandlungen - besonders über diesen Punkt - schließlich geeinigt. Wörtlich heißt es: "Die CDU stellt weiter den Ersten Stadtrat, die GLB weiter den weiteren hauptamtlichen Stadtrat. Es herrscht Einvernehmen darüber, dass die jeweils vorgeschlagenen Kandidaten von allen drei Koalitionspartnern gewählt werden."

Auf dem Papier ist die Angelegenheit wasserdicht, selbst wenn nicht explizit von Adil Oyan die Rede ist. Die Grünen werden allerdings nicht plötzlich einen anderen Kandidaten aus dem Hut zaubern, zumal sie mehrfach in der Vergangenheit betont hatten, wie sehr sie die Arbeit des 50-Jährigen schätzen.

Tanzt am 29. Juni keiner innerhalb der Koalition aus der Reihe (oder bleibt der Sitzung fern), reicht es für eine stabile Mehrheit. Immerhin verfügt das Dreierbündnis über 27 der 45 Sitze. Ähnlich wie bei Sachwitz vor fast vier Jahren könnten CDU, GLB und BfB mit einem Antrag die Wiederwahl auf den Weg bringen - was eine Ausschreibung der Stelle erübrigen würde.

Adil Oyan ist im Rathaus als Dezernent unter anderem für die Finanzen sowie die Bereiche Klimaschutz, Umwelt und Energie zuständig. Verantwortlich ist er zudem für das Thema Integration - ein Aufgabengebiet, das in den vergangenen zwei Jahren gewachsen ist und in dem sich Oyan stark engagiert hat.