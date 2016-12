Warten auf die Baugenehmigung

Die Gartenansicht der Rodensteinschule: In den rückwärtigen Bereich soll der Waldorfkindergarten gebaut werden.

Bensheim. Der Neubau des Waldorfkindergartens im Garten der Rodensteinschule kostet die Stadt - abgesehen von der künftigen Miete - 260 000 Euro. Die Summe steckt der Eigenbetrieb Kinderbetreuung ins Vorhaben, das von einem privaten Investor umgesetzt wird.

Öffentlich thematisiert wurde der Zuschuss bisher nicht. Für Bürgermeister Rolf Richter auch nicht weiter verwunderlich. "Da ist nichts Komisches dran. Das ist ein ganz normaler Verwaltungsvorgang", erklärte der Rathauschef. Der Großteil des Geldes fließt in die Ausstattung der Kita sowie in die Gestaltung des Außengeländes. 18 000 Euro müssen für Malerarbeiten aufgewendet werden.

"Wünsche mir mehr Klarheit"

Jascha Hausmann (FDP) wunderte sich in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung trotzdem. "Wir kriegen das Gebäude ja relativ im Rohzustand. Bei solchen Geschichten wünsche ich mir doch mehr Klarheit", monierte er. Richter erläuterte, dass man die Einrichtung auch komplett hätte bekommen können. Dann wären die Mehrkosten allerdings auf die Miete aufgeschlagen worden.

So haben Stadt und Waldorfkindergarten auch mehr Spielraum bei der Ausgestaltung und der Ausrüstung. Wobei der Bürgermeister betonte, dass man für das besondere pädagogische Konzept von Verwaltungsseite nicht in die Vollen geht. Es schlägt sich mit lediglich 20 000 Euro nieder. Bei "konventionellen Kindergärten" habe man für solche Anschaffungen und Leistungen in den vergangenen Jahren rund 240 000 Euro gezahlt.

Alles, was an Wünschen über die 260 000 Euro hinausgeht, muss der Trägerverein aus eigener Tasche zahlen - oder sich von Sponsoren unterstützen lassen.

Offen blieb in der Sitzung die Frage, wann denn mit den Arbeiten überhaupt begonnen wird. Ursprünglich hieß es vonseiten der SGI Entwicklung mbH, die die Rodensteinschule für 2,5 Millionen Euro von der Stadt gekauft hat, dass man bereits im Sommer loslegen wolle. Bisher hat sich allerdings wenig getan. "Aktuell erwarten wir die Baugenehmigung für den Kindergarten und gehen davon aus, dass diese in den nächsten zehn Tagen erstellt ist. Leider kam es hier zu Verzögerungen aufgrund der Komplexität der Zugehörigkeit beider Objekte in die Genehmigung", erklärte Geschäftsführer Christoph Ludwig-Werdin auf Anfrage.

Beim Kindergartenbau müsse man deshalb "ein bisschen auf die Tube drücken. Jedoch gilt auch hier: Die Qualität geht vor". Grundsätzlich ist Ludwig-Werdin mit der Entwicklung des Großprojekts zufrieden. 70 Prozent der Wohnungen im denkmalgeschützten Ensemble seien bisher an regionale und überregionale Käufer veräußert worden. Der Geschäftsführer geht davon aus, dass die Baugenehmigung für die alte Schule noch in diesem Jahr vorliegt. Momentan befinde man sich in den letzten Abstimmungen mit dem Amt für Denkmalpflege.

30 Wohnungen sollen in dem vierstöckigen Gebäude entstehen - vom Ein-Zimmer-Apartment mit 28 Quadratmetern bis zur Fünf-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit 145 Quadratmetern. Der Schwerpunkt liegt auf Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen. Für das Projekt hat die SGI Gesamtkosten in Höhe von 11,3 Millionen Euro veranschlagt.

Ludwig-Werdin geht nicht davon aus, dass es durch den späteren Baubeginn beim Kindergarten zu einer größeren Verzögerung beim Umbau des Hauses kommt. Man habe den Bauzeitenplan mit einigen Monaten Luft ausgestattet. Ende des zweiten Quartals 2018 soll der Umbau vollendet sein.

Kommunalpolitisch wurde der Verkauf - über den im Vorfeld lange diskutiert wurde - durchaus begrüßt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man mit 2,5 Millionen Euro höhere Einnahmen erzielen konnte als gedacht. Auch die Debatte um den Zuschuss für den Waldorfkindergarten verlief letztlich folgenlos. Alle Fraktionen votierten für den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kinderbetreuung. "Es ist der richtige Weg, nicht über die Miete zu gehen", sagte Markus Woißyk (CDU). Moritz Müller (GLB) ordnete die finanzielle Unterstützung als "notwendig für das pädagogische Konzept" ein.

Vom Koalitionspartner BfB kam die Anregung, über die Gründung eines Zweckverbands nachzudenken, in dem sich die Kommunen der mittleren Bergstraße in Sachen Kinderbetreuung zusammenschließen könnten.

Ulrike Vogt-Saggau begrüßte zudem die Hilfe für den Waldorfkindergarten, bedauerte aber, dass zwei 80 Jahre alte Linden für den Neubau weichen müssten.