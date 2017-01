Weniger Geburten, mehr Einwohner

Bensheim 2016 in Zahlen: Nach aktuellen Schätzungen leben 650 Tauben im Stadtgebiet. Geblitzt hat es im Straßenverkehr satte 23 000 Mal. Die Zahl der Geburten ging aufgrund der unklaren Situation im ersten Halbjahr am Heilig-Geist-Hospital zurück. Die Zahl der Hochzeiten veränderte sich im Vorjahresvergleich kaum.

Bensheim. Eine Welt ohne Zahlen? Kaum vorstellbar. Auch wenn die mathematisch Untalentierten sicherlich jubilieren würden. Aber im Alltag geht es nicht ohne. Körpergewicht, Gehalt, die Bundesligatabelle oder die Spritpreise - ein paar wichtige Eckdaten hat man eben immer im Kopf. Der Rest lässt sich fix nachschlagen.

Wenn es in Bensheim um Zahlen geht, steht meistens eine Debatte über den Haushalt an und man befindet sich schnell im sechs- oder siebenstelligen Bereich. Aber die Stadt hat zahlenmäßig noch mehr zu bieten als Schuldenberge, Gewerbesteueransätze oder Überschüsse. Ein kleiner Überblick:

Wie viele Einwohner hat die größte Stadt an der Bergstraße?

Bensheim wächst weiter. Das macht sich seit Jahren vor allem auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. Zum Stichtag 31. Dezember 2016 lebten 41 199 Menschen in der Stadt, die Nebenwohnungen eingerechnet sind es sogar 44 227. Ein deutlicher Anstieg gegenüber 2015. Vor einem Jahr hatten 41044 Bensemer hier ihr Domizil (Zweitwohnsitze inklusive: 43 748).

Wo zieht es die Menschen hin, wenn es sie nach Bensheim verschlägt?

Die Kernstadt ist beliebter denn je. Mit einem Plus von 107 Personen (Hauptwohnsitz) hat das Zentrum die Nase vorn. Auf Platz zwei landet Schwanheim (plus 28), gefolgt von Schönberg (plus 25). Rechnet man allerdings die Zweitwohnsitze dazu, schiebt sich Auerbach (plus 92) vorbei. Zuwächse verzeichnen außerdem Hochstädten und Zell. Leichte Rückgänge verbuchen Gronau, Langwaden und Wilmshausen. In Fehlheim legten zwar die Zweitwohnungen zu (plus 14), allerdings musste der Stadtteil drei Abgänge beim Erstwohnsitz verkraften. Die Einwohnerzahlen der Stadtteile nach Hauptwohnsitz im Überblick: Auerbach 9556, Fehlheim 1692, Gronau 1200, Hochstädten 694, Langwaden 336, Schönberg 798, Schwanheim 1261, Wilmshausen 653 und Zell 923.

Ab ins Eigenheim: Wie viele Bauanträge wurden gestellt?

Im vergangenen Jahr waren es 376, 2015 befasste man sich im Rathaus mit 434 Bauanträgen. Daraus lässt sich aber nicht zwangsläufig schließen, dass in Bensheim weniger gebaut wird. Hinter einem Vorgang können durchaus größere Projekte mit Wohnungen im dreistelligen Bereich stecken - wie beispielsweise auf dem ehemaligen Eulergelände.

Wie steht es um den Nachwuchs in der Stadt?

Grundsätzlich gut - wenn man die Betreuungsmöglichkeiten als Maßstabe nimmt. Allerdings mussten die erfolgsverwöhnten Bensheimer einen herben Rückschlag einstecken. Für 2016 vermeldet das Standesamt 483 beurkundete Geburten. Im Vorjahr waren es noch 598. Die sinkenden Zahlen lassen sich relativ leicht mit der Situation am Heilig-Geist-Hospital erklären. Fast das komplette erste Halbjahr war es mehr als unsicher, ob das Krankenhaus und die Geburtenstation eine Zukunft haben würden. Erst mit der Übernahme durch die Artemed-Gruppe wurden im positiven Sinn Fakten geschaffen. Seitdem verzeichnet man in Bensheim auch wieder mehr Entbindungen. Die Zahl der Todesfälle lag bei 443 (Vorjahr: 445).

Drum prüfe, wer sich ewig bindet: Wie viele Personen haben in Bensheim 2016 geheiratet?

Ein Blick ins städtische Eheregister zeigt: 223 Mal gaben sich Paare das Ja-Wort. 2015 trauten sich noch 228 Heiratswillige. Über die Zahl der Scheidungen kann die Stadtverwaltung keine Auskunft geben, "weil dafür in Deutschland ausschließlich die Gerichte zuständig sind", hieß es dazu aus dem Rathaus. Wir mutmaßen mal: Es wird nicht mehr Scheidungen als Hochzeiten gegeben haben.

Den Autofahrer ärgert's, die Stadtkasse freut es: Wie hoch waren die Einnahmen durch Knöllchen und Bußgelder?

Freunde des Gaspedals und Falschparker tragen jährlich dazu bei, den Stadtsäckel zu füllen. 2016 kamen 466 224,61 Euro zusammen. Immerhin ein Plus zu 2015, da waren es "nur" 430 843,01 Euro. Wobei es auch schon mal mehr war. 2012 zum Beispiel. Damals nahm man satte 580 000 Euro ein. Der Ansatz für 2017 im Haushalt beläuft sich übrigens auf 600 000 Euro.

Stichwort Blitzer: Wer war laut Statistik 2012 der Schnellste in der Stadt?

Dem Datenschutz sei dank bleibt der Name ein Betriebsgeheimnis. Wir wissen aber, dass ein Autofahrer auf der Schwarzwaldstraße (B 3) Richtung Heppenheim mit 113 km/h gemessen wurde. Erlaubt ist dort Tempo 50. Nach aktuellem Bußgeldkatalog geht eine innerörtliche Überschreitung von 63 km/h richtig in die Vollen: 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte und drei Monate Auszeit hinter dem Lenkrad. Der Raser (oder die Raserin) hatte aber kein Exklusivrecht auf ein schlechtes Schwarz-Weiß-Foto von behördlicher Seite: Insgesamt 23 126 Mal hat es in Bensheim an mobilen und stationären Radarfallen im Jahr 2016 klick gemacht.

Zum Abschluss was Tierisches: Wie viele Tauben leben in Bensheim?

Die Stadtverordneten hatten sich vor geraumer Zeit mit dem Thema befasst und tatsächlich eine Zählung in Auftrag geben. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Eine Fachfirma kam zu dem Schluss, dass es im ganzen Stadtgebiet hochgerechnet 650 Tauben geben muss. Über einen Zeitraum von drei Wochen hatte man die Vögel beobachtet, Brutplätze ausfindig gemacht und gezählt. Kostenpunkt: Zum Glück für die Stadt war die Aktion umsonst, weil sie im Rahmen eines Uniprojekts erfolgte. Ein Hoch auf die Studenten. Und der Erkenntnisgewinn? Weil die 650 Täubchen im Vergleich zur Einwohnerzahl stark in der Minderheit sind, sollten nach Ansicht des Magistrats keine Schritte zur Reduzierung der Population eingeleitet werden.

Auf gut deutsch: Den Tieren geht es erstmal nicht an den gefiederten Kragen.