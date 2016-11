Wenn des Nachts die Fichte schwebt

Bensheim. Da ist das Ding: Grün, schön gewachsen und gut in Form. Am Donnerstagabend zappelte der Weihnachtsbaum für den Bensheimer Marktplatz am Haken - fachmännisch gefällt im Garten von Christine Deppert. Die Schwarzwälder Fichte soll in diesem Jahr zum glänzenden Aushängeschild für den Weihnachtsmarkt werden. Der wiederum wird in knapp zwei Wochen eröffnet. Gar nicht so viel Zeit, um 30 000 LED ins Geäst zu hängen.

Aufgestellt wurde der hölzerne Gigant am Freitag nach einer dieses Mal kurzen Transportstrecke mit wenigen Hindernissen. Zu viel Federn sollte der Baum (im Vergleich zu vergangenen Jahren) deshalb nicht gelassen haben. Über die Aktion am Marktplatz werden wir noch berichten.

Maßarbeit gefragt

Am Donnerstag war zunächst Maßarbeit gefragt. Kranwagen und Tieflader hatten sich auf der halbseitig gesperrten Nibelungenstraße platziert, ein paar Meter weiter unten wurde der Hauptdarsteller fest verschnürt, bevor die Fachleute mit den Motorsägen anrückten. "Es hat alles reibungslos funktioniert. Das war super: der schwebende Weihnachtsbaum von Bensheim", fasste Christine Deppert zusammen.

Gegen 1.30 Uhr konnte der Tross mit der aufgeladenen Fichte sich zum Abmarsch bereitmachen. Der Transporter mit seiner grünen Fracht wurde auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt, von wo aus es am Freitagabend zum endgültigen Bestimmungsort ging. Die Baumspenderin war jedenfalls angetan von der Aktion. "Es war ein würdiger Abschied."

Die Stadtverordnetenvorsteherin hatte in ihrem Garten ein Partyzelt und eine Feuerschale aufgestellt und Würstchen auf den Grill geworfen. Zusammen mit Nachbarn und Freunden habe man ein bisschen gefeiert und die Fällung verfolgt - "mit einem lachenden und einem weinenden Auge".

Als der 22 Meter hohe Koloss seine kurze Flugreise antrat, sei das schon ein emotionaler Moment gewesen. "Da kamen die Kindheitserinnerungen hoch." Schließlich hatte Familie Deppert die Fichte vor über 40 Jahren als Setzling aus dem Schwarzwald mitgebracht. Seitdem konnte sie sich unter guten Bedingungen entfalten. Zwei weitere grüne Mitbringsel aus Titisee mussten schon in den vergangenen Jahren weichen.

Am Morgen danach war Christine Deppert immer noch begeistert vom routinierten Vorgehen der Fachfirmen. Lediglich der Blick aus dem Fenster sei ungewohnt. "Das ist jetzt alles sehr nackt. Statt auf Äste schaut man auf Dächer." Perspektivisch soll die Lücke allerdings wieder geschlossen werden. Eine Ersatzpflanzung mit einem Laubbaum ist für das nächste Jahr geplant.

In den nächsten Wochen kann sie den alten Weggefährten aber noch am Marktplatz bewundern. Bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts am Donnerstag, 24. November, wird die Fichte stimmungsvoll in Szene gesetzt. Mehr als 30 000 LED müssen in den Ästen angebracht werden, während am Fuß des Baums und rund um den Brunnen die Budenstadt aufgebaut wird.

Der zehnte Baum

Seit 2007 kümmert sich der Verein "Bensheim Aktiv" mit einer ganzen Reihe an Sponsoren um das Projekt Riesen-Tanne. Erste Spenderin war vor neun Jahren Margaretha Pichl, die ein 23 Meter hohes Gewächs zur Verfügung stellte. Seitdem läuft die Aktion ohne nennenswerte Ausfälle - von dem einen oder anderen Exemplar einmal abgesehen, das als Weihnachtsbaum nicht die allerbeste Figur machte.

Trotz allem sind die grünen Hünen mitten in der Altstadt eine Bereicherung des dreiwöchigen Weihnachtsmarkts, der sich in der Region längst einen ausgezeichneten Ruf erworben hat. Auch weil er mehr zu bieten hat als nur Glühwein und ein bisschen was zu beißen.