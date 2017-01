Wie Menschen zu Tätern werden

Bensheim. Joe Bausch spielt eine Doppelrolle. Wenn der Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth im Kölner "Tatort" den Drehort verlässt, arbeitet er als Arzt in der Justizvollzugsanstalt Werl. Seit 1987 behandelt er dort Diebe, Räuber, Vergewaltiger, Mörder. Bausch, eigentlich Hermann Joseph Bausch-Hölterhoff, ist Leitender Regierungsmedizinaldirektor. Er weiß, was Menschen zu Tätern macht.

Seine Erfahrungen und Erlebnisse als Anstaltsarzt hat er in seinem Buch "Knast" aufgeschrieben. Mit dem Bergsträßer Anzeiger sprach er vor seinem Auftritt am Freitag (13.) in Bensheim über das Leben im Bau und über die Menschen und Schicksale hinter Gittern.

Herr Bausch, Sie klingen schlecht. Kein Netz im Knast?

Vortrag über das Leben im Knast Am Freitag (13.) um 19.30 Uhr wird Joe Bausch auf Einladung des Kiwanis Clubs im Bensheimer Parktheater über sein Leben im Knast berichten. Karten sind erhältlich im Kaufhaus Ganz und in der Bensheimer Bücherstube. Im Einsatz für Kinderrechte Der Erlös der Veranstaltung fließt anteilig in Hilfsprojekte des Service-Clubs sowie in den Verein "Tatort Straßen der Welt", der sich weltweit für Kinderrechte einsetzt. Unter anderem auf den Philippinen und in Swasiland (Südafrika), aber auch in Deutschland, wo Bildungsprojekte und Flüchtlingsfamilien unterstützt werden. Gegründet wurde der Verein von Joe Bausch und seinen "Tatort"-Kollegen vom WDR, Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt. Kiwanis ist eine weltweite Organisation von Freiwilligen, die sich aktiv für das Wohl von Kindern und der Gemeinschaft einsetzen. Die Bensheimer Sektion wurde vor zehn Jahre, 2007, gegründet. Aktuelle Präsidentin ist Sabine Rüthers. tr

Joe Bausch: Das sind die abgeschotteten Räume. Wir haben hier einen Handy-Störsender, der dafür sorgt, dass die Gefangenen nicht telefonieren können. In meiner Abteilung geht es einigermaßen.

Die JVA Werl hat über 800 Insassen. Wo kommen Sie gerade her?

Bausch: Untersuchung von zwei Neuzugängen. Heute früh habe ich mich mit dem Ableben eines Patienten beschäftigt.

Welche Todesursache?

Bausch: Das weiß ich noch nicht. Er ist am Wochenende gestorben. Das bedeutet viel Arbeit an einem Montag. Alle wollen Bescheid wissen. Ministerien, Gerichte, Anwälte.

Gibt es typische Knast-Symptome

Bausch: Haufenweise. Ich habe viele Patienten, die 60, 70 Jahre alt sind. Die haben die klassischen Erkrankungen des hohen Lebensalters. Schlaganfälle, Leukämie, Tumorerkrankungen, Dialysepatienten. Hier sitzen die Insassen meistens recht lange ein. Einer ist seit 47 Jahren hier. Depressionen sind ein großes Thema. Die Jungen haben drogenbedingte Psychosen, HIV, Hepatitis C. So viele Angstgestörte wie im Gefängnis findet man sonst selten in dieser Dichte.

Wird oft simuliert? Und wie erkennen Sie das?

Bausch: Ich bin seit 30 Jahren im Knast-Geschäft. Da hat man Erfahrung. Man untersucht die Patienten und vergleicht das, was er beklagt mit dem, was objektiv feststellbar ist. Der medizinische Befund muss passen. Außerdem bin ich ja auch Schauspieler - und merke, ob einer gut oder schlecht spielt.

Für viele Insassen sind sie wahrscheinlich der erste Hausarzt, den sie an sich heranlassen.

Bausch: Ja, die meisten haben im Gefängnis zum ersten Mal in ihrem Leben eine kontinuierliche hausärztliche Betreuung. Egal, ob sie Anfang 20 sind oder 80. Draußen fallen sie durchs Netz. Das gilt vor allem für Drogenabhängige und psychisch Kranke. Man muss sich vorstellen, dass mehr als 100 000 Menschen jährlich in deutsche Gefängnisse kommen. Ob für Stunden, Tage oder Jahrzehnte. Bei vielen leisten wir einen sozialen wie medizinischen Beitrag zur persönlichen Gesundung. Die meisten erreicht man nur während ihrer Zeit drinnen. Viele Junkies sagen: Hätte ich nicht regelmäßig im Knast gesessen, wäre ich schon lange tot.

Sie haben sich wiederholt dafür eingesetzt, die Bedingungen in deutschen Gefängnissen zu verbessern. Mit Erfolg?

Bausch: In den letzten 30 Jahren hat sich viel zum Positiven verändert. Die bauliche Substanz der Gebäude ist besser geworden, die Unterbringung insgesamt humaner. Es gibt mehr externe Therapeuten, die individuelle Fälle betreuen. Aber auch die medizinische Betreuung im Knast hat sich zum Guten entwickelt. Ich gehöre ja zur ersten Generation von Ärzten, die sich für das Gefängnis entschieden hat. Heute gibt es keine mehr. Wir haben ein Personalproblem.

Sie hören heftige Geschichten. Nehmen Sie die mit nach Hause oder bleiben die hinter Gittern zurück?