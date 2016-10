Wohnen wird für einige teurer

Bensheim. Wer mit der deutschen Bürokratie ins Gespräch kommt, braucht gute Nerven und meistens eine schnelle Auffassungsgabe. Denn viele Wortkreationen scheinen direkt aus dem Vorhof der Wörterhölle zu stammen. Ein Beispiel: Fehlbelegungsabgabe.

Verwaltungsmitarbeiter und Kommunalpolitiker dürften mit der Begrifflichkeit etwas anfangen können - und seit Sommer auch Mieter von Sozialwohnungen. Die müssen bestimmte Einkommensgrenzen einhalten, um Anspruch auf den günstigeren Wohnraum zu haben. Wer mehr verdient, muss nicht zwangsläufig ausziehen, sondern besagte Abgabe zahlen. Das war in Hessen bereits von 1993 bis 2011 der Fall. Die Regelung wurde dann aber vom damals FDP-geführten Wirtschaftsministerium gekippt.

Einkommen entscheidend

Enorme Unterschiede Wie lange sich eine Sozialwohnung in der Mietpreisbindung befindet, ist abhängig davon, wer die Wohnung gefördert hat - und in welcher Weise. Die meisten Wohnungen sind 30 Jahre in der Bindung (zum Beispiel über KfW-Kredite). Verträge mit der Stadt werden nach Auskunft von Stadtrat Adil Oyan meistens über 20 Jahre (bei Bezuschussung) oder 99 Jahre (bei Bereitstellung eines Erbpachtgrundstückes) geschlossen. In Bensheim müssen 76 Mieter eine Fehlbelegungsabgabe zahlen. Insgesamt nimmt die Stadt dadurch jährlich 38 450 Euro ein. Die Abgabe wird monatlich fällig. Die Unterschiede sind dabei enorm und bewegen sich zwischen 1,47 Euro und 129,27 Euro. Gezahlt werden muss, sobald die vom Gesetzgeber bestimmten Einkommensgrenzen um mindestens 20 Prozent überschritten werden. Dann sind die Abgabezahlungen gestaffelt in vier Stufen. 1. Stufe: 30 Prozent der Differenz zwischen dem an der örtlichen Vergleichsmiete orientierten Höchstbetrag und der maßgeblichen Miete, wenn die Einkommensgrenze um mindestens 20 Prozent und weniger als 40 Prozent überschritten wird. 2. Stufe: 55 Prozent der Differenz zwischen dem Höchstbetrag und der maßgeblichen Miete, wenn die Einkommensgrenze um mindestens 40 Prozent und weniger als 60 Prozent überschritten wird. 3. Stufe: 80 Prozent der Differenz, wenn die Einkommensgrenze um mindestens 60 Prozent und weniger als 80 Prozent überschritten wird. 4 Stufe: 100 Prozent der Differenz zwischen dem Höchstbetrag und der maßgeblichen Miete, wenn die Einkommensgrenze um mindestens 80 Prozent und mehr überschritten wird. Die Höchstbeträge sind vom Gesetzgeber vorgegeben und richten sich nach Wohnungsgröße, Ausstattung und Baujahr des Hauses.

Im vergangenen Jahr hatte das Land die Wiedereinführung beschlossen, seit 1. Juli ist sie in Kraft und gilt damit auch für Bensheim. Hier musste das Rathaus alle betroffenen Mieter anschreiben und nach ihren Einkommens- und Familienverhältnissen befragen.

In Bensheim gibt es auf dem Papier 1728 Sozialwohnungen. Allerdings befinden sich davon nur noch 534 in der Mietpreisbindung und werden entsprechend gefördert. Mit diesen 534 Personen hat sich die Stadt nach Auskunft von Dezernent Adil Oyan in Verbindung gesetzt. "Nach erfolgter Überprüfung sind aktuell 76 Mieter zur Zahlung einer Fehlbelegungsabgabe verpflichtet", erklärte der Stadtrat auf Nachfrage.

Die Höhe richtet sich unter anderem danach, um wie viel Prozent das Einkommen die vom Land festgelegten Grenzen überschreitet. Um Härtefälle zu vermeiden, beginnt die Abgabepflicht erst bei einem Plus von 20 Prozent, heißt es aus dem Ministerium. In der Praxis bedeutet das: Ein Alleinstehender darf bis zu 15 327 Euro im Jahr verdienen, um Anspruch auf eine Sozialwohnung zu haben. Sobald sein Einkommen mehr als 18390 Euro beträgt, wird er zur Kasse gebeten.

Die Beträge, die monatlich nun zu berappen sind, hängen unter anderem von der ortsüblichen Vergleichsmiete und der Wohnungsgröße ab. Verkompliziert wird das Verfahren durch allerlei Ausnahmen. So gibt es Freibeträge für Kinder, die angerechnet werden.

In Bensheim haben die Rathausmitarbeiter das durchaus aufwendige Prozedere abgeschlossen. Mit den Mehreinnahmen kann die Kommune allerdings nicht machen, was sie will. Abzüglich einer Verwaltungspauschale muss das Geld zwingend in den sozialen Wohnungsbau gesteckt werden. Durchaus sinnvoll, jedoch sind die Summen, die in einer Kleinstadt wie Bensheim zusammenkommen, überschaubar. Adil Oyan geht von jährlich 38 450 Euro aus. In diesem Jahr sind es allerdings nur 19 225 Euro, weil die Abgabe erst seit Juli fällig ist.

Unumstritten ist die Wiedereinführung nicht. Einige Wohlfahrtsverbände und Mietervereine kritisieren, dass für Menschen, die selbst nicht viel zum Leben haben, das Wohnen mitunter noch teurer wird.

Der Grünen-Politiker Oyan hält die Abgabe für angemessen. "Da in unserer Region Wohnraum und insbesondere sogenannter bezahlbarer Wohnraum fehlt, ist die Fehlbelegungsabgabe zu begrüßen. Lebensverhältnisse ändern sich. Wenn vorher Menschen, die sozialen Wohnungsraum benötigt haben, nun in der Situation sind, dies nicht mehr zu benötigen, dann ist das erfreulich. Wenn sie dann durch die Fehlbelegungsabgabe dazu beitragen, dass anderen Menschen, die nun in dieser Lage sind, geholfen werden kann, dann ist das gerecht."

Man könne mit den Einnahmen Wohnbebauung fördern und damit dazu beitragen, dass wieder mehr Sozialwohnungen geplant werden, "die dringend benötigt werden". Die Stadt arbeitet bekanntlich unter anderem mit der Wohnbau Bergstraße zusammen, die in den vergangenen Jahren mehrere Häuser im Quartier Mosel-, Rhein- und Elbestraße saniert und neu gebaut hat.

Außerdem wird auf dem Gelände des Meerbachsportplatzes - wie mehrfach berichtet - Wohnbebauung geplant. In Mehrfamilienhäusern könnten so in den nächsten drei Jahren bis zu 60 Sozialwohnungen entstehen.