Wohnungsmarkt unter Druck

Diese Übersicht zeigt, wo in Bensheim und den Stadtteilen Wohnraum geschaffen wurde - und in den nächsten fünf Jahren wird.

Bensheim. Wer in Bensheim eine Wohnung oder ein Grundstück sucht, braucht starke Nerven und in der Regel eine stabile finanzielle Basis. Die Nachfrage ist enorm, die Preisgestaltung entsprechend. Dass die Stadt sich zu einem teuren Pflaster entwickelt hat, weiß man nicht erst seit gestern.

Das Wissen um die Problematik schafft allerdings noch keine Lösungen. Der Markt ist angespannt - und daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern. Bensheim ist und bleibt Zuzugsgebiet - der guten Lage und dem Wirtschaftsstandort sei dank. "Wir versuchen, angemessen auf die Situation zu reagieren. Jeden Wunsch werden wir aber nicht erfüllen können", erklärt Bürgermeister Rolf Richter.

Hohe Unzufriedenheit

Priorität sollen Flächen im Innenbereich haben Die Auflistung der Stadtverwaltung ist bewusst nicht vollständig. Das betont Erster Stadtrat Helmut Sachwitz. Nicht berücksichtigt wurden Bauvorhaben, bei denen es keinen Bebauungsplan gibt. Sprich: Bei denen die Genehmigung davon abhängt, ob die Planung sich ins Umfeld einfügt. "Da hätten wir jede Menge Akten wälzen müssen, das wäre zu aufwendig geworden." In diese Kategorie fällt beispielsweise der Umbau der Rodensteinschule. Das denkmalgeschützte Gebäude soll künftig mehr als 30 Wohnungen beherbergen. Auch das Projekt auf dem Gelände der Südgarage an der Heidelberger Straße taucht nicht in der Statistik auf. Dort rechnet man ebenfalls mit 30 Wohneinheiten. Die geplante Verlagerung des DRK-Stützpunkts von der Rodensteinstraße an die Rheinstraße schafft in den nächsten fünf Jahren zudem Platz für zusätzlichen Geschossbau. Alles in allem geht man im Rathaus davon aus, dass auf diesem Weg Wohnraum für 100 Haushalte geschaffen wird. Grundsätzlich handeln die Verantwortlichen nach der Devise "Innenentwicklung vor Außenentwicklung". Priorität soll demnach die Entwicklung von Flächen haben, die sich innerhalb des Stadtgebietes befinden. "Einerseits wird das von allen Seiten gewünscht, auf der anderen Seite kämpfen dann die direkt betroffenen Nachbarn um jeden Zentimeter", berichten Bürgermeister Rolf Richter und Baustadtrat Sachwitz über Widerstände, die viele Projekte mit sich bringen. Sachwitz betont, dass die Masse dieser zusätzlichen Wohnungen auf geschlossenen Bereichen oder auf Flächen entstanden sind und entstehen, die gewerblich genutzt wurden. "Ohne zusätzliche Baugebiete geht es aber trotzdem nicht", sagt Sachwitz mit Blick auf das geplante Neubaugebiet in Fehlheim. Sogenannte Dichtevorgaben des Regierungspräsidiums Darmstadt für verschiedene Siedlungstypen schreiben vor, wie viele Wohneinheiten pro Hektar mindestens entstehen müssen und maximal entstehen dürfen. "Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen können. Danach richten wir unsere Planungen aus", erläuterte der Stadtrat.

Wohnraum sei ein bestimmendes Thema der vergangenen Jahre gewesen und wird es nach Einschätzung des Rathauschefs bleiben. Bei Gesprächen mit Unternehmen gehe es meistens darum, wo neue Mitarbeiter zu vernünftigen Konditionen wohnen können. Aber auch Familien, die von einem Häuschen mit Garten träumen, oder Menschen mit überschaubarem Budget, die eine kostengünstige Alternative benötigen, sind in Bensheim auf der Suche.

Das erzeugt Druck und fördert Unzufriedenheit. Die Vorwürfe, dass sich bald nur noch Besserverdiener und Reiche eine Unterkunft in der Stadt leisten können, häufen sich. Bei Quadratmeterpreisen von Eigentumswohnungen, die jenseits von 3500 Euro liegen - wie etwa bei der Rodensteinschule oder auf dem ehemaligen ASV-Gelände am Gärtnerweg - braucht man sich über solche Debatten nicht wundern.

Um einen Überblick zu schaffen, hat die Stadt in den vergangenen Monaten zusammengetragen, welche Projekte in den letzten fünf Jahren entstanden sind - und was aktuell umgesetzt wird sowie was in den nächsten fünf Jahren in Planung ist. Unterm Strich stehen insgesamt 1000 Wohneinheiten auf der Liste. Mit einer Wohneinheit ist ein Haushalt gemeint; ein Haushalt wiederum besteht statistisch gesehen aus durchschnittlich zweieinhalb Personen.

Die Fleißarbeit im Rathaus zeigt, dass die meisten Vorhaben noch im Bau oder der Planungsphase sind. Abgeschlossen sind lediglich Bauprojekte mit einem Umfang von 121 Wohneinheiten. Dazu zählen die Zeilbäume und die ehemalige Vetter-Klinik in Auerbach ebenso wie Neubauten am Ritterplatz mit zwölf Wohnungen und im Quartier Rheinstraße - Elbestraße - Moselstraße.

In Schwanheim konnten ebenfalls alle Grundstücke im Baugebiet Ober dem Gotteshäuschen innerhalb von kurzer Zeit verkauft werden. Für die 19 Plätze gab es 120 Bewerber. Bevorzugt wurden nach Auskunft von Richter und Erstem Stadtrat Helmut Sachwitz bekanntlich junge Familien und Einheimische. Gebaut wird zudem in Hochstädten auf dem ehemaligen Marmorit-Gelände und am alten Mühlgraben in Wilmshausen.

Wie sieht es sonst aus - und wo hat man in den nächsten fünf Jahren Chancen auf eine Wohnung oder ein Grundstück? Ein Überblick:

Euler-Gelände: 230 Wohneinheiten sind geplant - sowohl Eigentumswohnungen als auch Einfamilienhäuser. Das Projekt ist in der Umsetzung, der Verkauf läuft.

Altes ASV-Gelände: An der Ecke Gärtnerweg/Meerbachstraße wird bereits gebaut. 27 Wohneinheiten fließen in die Statistik ein.

Meerbachsportplatz: Hier sollen 60 Sozialwohnungen entstehen. Läuft alles nach Plan, könnten die ersten Mieter 2018 einziehen. Noch kickt allerdings der FC Italia auf dem Hartplatz.

Heilig-Geist-Hospital: Der alte Trakt soll abgerissen werden und Platz machen für bis zu 70 Wohnungen mitten in der Stadt. Zielgruppe sind vor allem Senioren mit und ohne Pflege- und Betreuungsbedarf.

Edeka-Gelände: An der Ecke Moselstraße/Wormser Straße wird auf einer Fläche von 1,3 Hektar mit 75 Wohnungen geplant. Fest steht, dass 20 Prozent davon Sozialwohnungen sein werden.

Ehemalige Brotfabrik: Im Bereich Rheinstraße - Moselstraße - Werner-von-Siemens-Straße könnten 70 Wohnungen gebaut werden. Sozialer Wohnungsbau ist auch dort vorgesehen.

Auerbach: Auf dem Gelände von Kies-Klein am Brückweg rechnet man in der Verwaltung mit einem Bauvorhaben, das 30 Wohnungen zusätzlich bringen könnte.

Schönberg: Für das ehemalige CBM-Gelände ist der Bebauungsplan fertig. Auf einer Fläche von 3,95 Hektar werden 60 Wohneinheiten geplant.

Hochstädten: Der zweite Abschnitt am Marmoritwerk sollte in den nächsten fünf Jahren in Angriff genommen werden und etwa zehn Wohnungen bringen.

Fehlheim: Im Nordwesten des Stadtteils wird ein großes Baugebiet ausgewiesen. So hat es die Koalition in der Stadtverordnetenversammlung besprochen. Das Areal ist 4,8 Hektar groß. Wie viele Bauplätze ausgewiesen werden, steht noch nicht fest. Die Verwaltung geht aber von 150 Wohneinheiten aus. Das wären statistisch gesehen 375 Neubürger für Fehlheim. Die Vor- und Nachteile einer solchen Vergrößerung dürften im Ort wahrscheinlich ausgiebig diskutiert werden.

"Wir versuchen, die unterschiedlichen Wohnformen zu bedienen", fasst Bürgermeister Richter mit Blick auf die Gesamtlage zusammen. Dazu gehören Sozialwohnungen ebenso wie Geschosswohnbau in unterschiedlichen Preisklassen und klassische Bauplätze.