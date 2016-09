Zwischen Applaus und Ablehnung

Im Kolpinghaus konnte man sich am Donnerstag über die Planungen für das Haus am Markt und den Marktplatz informieren. Bürgermeister Rolf Richter (Bild rechts) präsentierte ein Modell des Neubaus, in den ein Restaurant und die Modekette H&M ziehen könnten.

Bensheim. Der Zustand des Marktplatzes ist schon lange ein Thema, das viele Bensheimer beschäftigt. Im Rathaus hofft man nun, mit einem Neubau für das bisherige Haus am Markt einen entscheidenden Akzent setzen zu können. Oberste Maxime: "Wir müssen die Innenstadt stärken", betonte Bürgermeister Rolf Richter bei einer Bürger-Infoveranstaltung am Donnerstag im Kolpinghaus, die gewohnt routiniert von Lucia Brauburger moderiert wurde.

Erreicht werden soll dies durch die Ansiedlung einer H&M-Filiale (wir haben ausführlich berichtet). Laut Richter befinde sich die Stadt seit zehn Jahren immer mal wieder in Gesprächen mit dem schwedischen Konzern. So konkret wie jetzt waren die Planungen aber bisher nie. Zehn Monate hat die Verwaltung das Vorhaben geprüft, nachdem im November die Stadtverordnetenversammlung einen entsprechenden Beschluss samt Fragenkatalog auf den Weg gebracht hatte.

Bevor die Antworten im kommunalpolitischen Raum diskutiert und eine Grundsatzentscheidung getroffen wird, durften nun die Bürger ihre Meinung kundtun. Dass das angestrebte Großprojekt die Menschen bewegt, zeigte sich am guten Besuch im Kolpinghaus. Die Erkenntnis nach mehr als zwei Stunden überraschte nicht: Zustimmung und Zuspruch vermischten sich mit Skepsis und Ablehnung. Wobei man auch festhalten muss, dass die Zielgruppe von H&M, überwiegend junge Leute, so gut wie gar nicht vertreten war.

Einige Fragen aus der Runde und Erwiderungen der Rathausspitze sowie der Fachleute im Überblick:

Warum reißt man das Haus am Markt nicht einfach ab und lässt den Blick auf die Stadtkirche frei?

Eine Meinung, die man öfter in der Stadt hört. "Damit beleben wir aber den Marktplatz nicht", entgegnete Rolf Richter. Hinzu komme eine Kapitalvernichtung durch den Abriss plus Kosten von bis zu zwei Millionen Euro durch die Arbeiten und die Gestaltung des dann freien Platzes. Historisch gesehen hatte der Marktplatz an seinem östlichen Ende ohnehin immer ein Gebäude als Abschluss.

Warum gelingt es nicht, das Haus am Markt aus seinem Koma zu wecken?

Neben Investitionen in die Unterhaltung des Gebäudes von bis zu zwei Millionen Euro in den nächsten 15 Jahren, fällt es der Stadt schwer, neue Mieter zu finden. Das hängt vor allem mit dem Zuschnitt der Räume zusammen. Gebaut wurde es, um die damalige Bibliothek aufzunehmen. "Die Planungen waren damals gerechtfertigt. Sie entsprachen dem Zeitgeist", so Richter. 40 Jahre später verhindern sie aber eine Weiterentwicklung des Standorts. Man habe 15 bis 20 Begehungen mit Interessenten gehabt. Am Preis sei ein Vertragsabschluss nie gescheitert, bemerkte Richter.

Wird der Neubau exklusiv auf H&M zugeschnitten?

Das verneint Projektentwickler Stefan Beer (BGW Baubetreuung). Zwar seien die Planungen mit der Modekette abgestimmt, das Gebäude werde aber so konzipiert, dass die Flächen flexibel nutzbar sind. Sprich: Sollten die Schweden irgendwann keine Lust mehr auf Bensheim haben, wäre die Innenarchitektur kein Hinderungsgrund, um Nachmieter zu finden.

Warum kann man nicht einen längeren Mietvertrag aushandeln?

Angestrebt werden zehn Jahre. Das sind laut Beer schon fünf Jahre mehr als in der Branche üblich. "Sie kriegen keinen, der sich länger als zehn Jahr fest bindet." Beer hat bundesweit bereits zehn Projekte mit H&M erfolgreich gestemmt - in zwei Häusern wurde nach Ablauf der zehn Jahre der Mietvertrag verlängert. Die meisten anderen befinden sich noch innerhalb der Zehn-Jahres-Frist. "Der Konzern ist standortwählerisch, dann aber auch standorttreu", so Beer. Ein Sonderkündigungsrecht für den Textiler, danach wurde ebenfalls gefragt, gebe es in keinem der Verträge.

H&M haftet wie vielen in der Branche ein schlechtes Image an - wie steht die Stadt dazu?