Delfintherapie für Mirja gesichert - mit Einhäuser Hilfe

Autorin

Bensheim. Bärbel Strothmann ist schreibverrückt. Von Kindesbeinen an. Was liegt da näher, als sich irgendwann hinzusetzen und ein Buch zu Papier zu bringen? Richtig gelesen: Bärbel Strothmann schreibt ihre Texte zunächst per Hand, und zwar jeden Morgen eine Seite, bevor sie zur Arbeit fährt. Erst… [mehr]