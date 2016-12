Bei der Kinderbetreuung spitze

Einhausen. Einhausen ist ein ausgezeichneter Wohnort für Fach und Führungskräfte - das hat die Gemeinde jetzt schriftlich. Und zwar offiziell in Form einer Urkunde hinter Glas, die Bürgermeister Helmut Glanzner gestern im Rathaus von der Vizepräsidentin der IHK Darmstadt Rhein-Main-Neckar, Tatjana Steinbrenner, überreicht bekam. Einhausen ist neben Bensheim, Heppenheim und Lorsch erst die vierte von insgesamt 22 Bergsträßer-Kommunen, die sich mit dem Gütesiegel schmücken kann.

Dass IHK-Geschäftsbereichsleiter Martin Proba das Quartett als ein "Herzstück im Kreis" bezeichnete, dürfte den Rathauschef gefreut haben. Immerhin ist der Ort mit seinen rund 6300 Einwohnern deutlich kleiner als die drei Nachbarn. Steinbrenner empfand es als bemerkenswert, dass Einhausen den Wettbewerb nicht gescheut hat. Denn ein Selbstläufer ist die Bewerbung nicht. "Es handelt sich um kein Weihnachtsgeschenk, sondern um das Ergebnis einer konsequenten Entwicklungspolitik der Gemeinde", sagte Proba.

Überprüfung in drei Jahren

Über das Ergebnis wird geschwiegen Einhausen ist die 44. Kommune, die das Gütesiegel in der Region Frankfurt-Rhein-Main erhält und die elfte in Südhessen. Alle Kommunen in der Region Frankfurt Rhein Main können sich bei der für sie zuständigen IHK für die Auszeichnung bewerben. Abgefragt werden insgesamt 30 Kriterien in sechs Handlungsfeldern: "Strategische Zielsetzung", "Zuzug leicht gemacht", Beruf und Familie", "Ausländische Fach- und Führungskräfte", "Kultur und Freizeit", "Harte Standortfaktoren". Für jedes Kriterium werden je nach Gewichtung ein bis drei Punkte vergeben. Maximal erreicht werden können 101 Punkte - für die Zertifizierung werden 71 Punkte benötigt. Die erreichte Punktzahl einer Kommune wird grundsätzlich nicht veröffentlicht. Damit soll ein Konkurrenzkampf zwischen den Städten und Gemeinden vermieden werden. kel "Es handelt sich um kein Weihnachtsgeschenk, sondern um das Ergebnis einer konsequenten Entwicklungspolitik der Gemeinde."

In einem Auditverfahren bewertet die IHK das Leistungsangebot der Gemeinde und den Service für Neubürger. Punkten konnte Einhausen insbesondere bei den Handlungsfeldern "Vereinbarkeit von Familie und Beruf", "Zuzug leicht gemacht" sowie "Kultur und Freizeit". Außerdem: "Die Anforderungen im Bereich Kinderbetreuung werden zu 100 Prozent erfüllt. Hinzu kommen engagierte Eltern", hob Tatjana Steinbrenner hervor. Auch die Integration von Neubürgern - sie erhalten beispielsweise ein Willkommenspaket mit allen wichtigen Informationen - sei vorbildlich. Positiv aufgefallen sind zudem die Leistungen für Senioren und das Bürgerbüro, dessen Öffnungszeiten kundenfreundlich seien.

Bürgermeister Glanzner bewertete die Auszeichnung als "großartigen Erfolg: Darauf sind wir sehr stolz". Drei Jahre lang darf die Kommune jetzt mit dem Gütesiegel werben. Unter anderem soll es auf dem Briefkopf der Gemeinde erscheinen, ein Acrylglas-Schild am Rathaus zieren und natürlich auf der Homepage veröffentlicht werden. Der Rathauschef erhofft sich ganz konkrete Vorteile beispielsweise bei der Vermarktung des neuen Wohngebietes Knippel oder, um Lücken im Gewerbegebiet zu schließen.

Drogeriemarkt auf dem Zettel

Die Auflistung der 44 bislang ausgezeichneten Wohnstandorte ist nach Angaben von Martin Proba für potenzielle Häuslebauer durchaus ein wichtiges Kriterium, wenn sie sich in der Region niederlassen wollen. Dass in Einhausen noch weiteres Entwicklungspotenzial vorhanden ist, wollte beim gestrigen Übergabetermin niemand verhehlen. Immerhin gilt das Gütesiegel nur für drei Jahre. 2019 muss es erneuert werden, will die Kommune darüber hinaus mit der Auszeichnung werben. Bis dahin sollten drei Entwicklungsziele umgesetzt werden, die beim Auditverfahren auf den Tisch kamen.

Geplant ist eine Ortsbroschüre, in der auch auf die örtlichen Unternehmen hingewiesen wird. Auf der Homepage der Kommune sollen künftig auch die Einkaufsmöglichkeiten ausgewiesen werden. An stark frequentierten Örtlichkeiten wie der Sporthalle oder im Bürgerhaus soll es zudem einen kostenfreien Internetzugang über WLAN geben.

Unabhängig davon verwies Glanzner auf das Einzelhandelskonzept, das im kommenden Jahr erstellt werden soll. Darin soll unter anderem fundiert dargelegt werden, welche Branchen in Einhausen fehlen und welches Potenzial entsprechende Händler in der Weschnitzgemeinde vorfinden. Ganz oben auf der Wunschliste vieler Bürger steht laut Helmut Glanzner ein Drogeriemarkt. Große Hoffnungen ruhen zudem auf der geplanten neuen Mehrzweckhalle, in der dann eventuell auch mehr kulturelle Veranstaltungen stattfinden könnten.