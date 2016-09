Bürgermeister kicken gegen Chinesen

Das hat Kopf und Fuß: Klaus Schlappner, Helmut Glanzner und Rolf Reinhard (von links) haben ein Freundschaftsspiel zwischen Bergsträßer Bürgermeistern und Angehörigen des chinesischen Generalkonsulats in Frankfurt eingefädelt. © Funck

Einhausen. Das kickende Duo hatte eine Idee - und holte sich noch einen Fußballbegeisterten dazu: Trainer-Legende Klaus Schlappner, der Teammanager der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister, Abtsteinachs Rathauschef Rolf Reinhard, und Einhausens Bürgermeister Helmut Glanzner waren sich jedenfalls schnell einig, dass die Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes in der Weschnitzgemeinde nicht nur mit Sportfunktionären, Politikern und Honoratioren gefeiert werden soll.

Gäste legen Ehrgeiz an den Tag

"Es war eine Bauchentscheidung" kommentierte der Botschafter der Bergstraße, China-Kenner und bekennender Kurpfälzer Schlappner die Blitzidee, die Veranstaltung mit einem Freundschaftsspiel zwischen Angehörigen des chinesischen Generalkonsulats in Frankfurt und einer Bergsträßer Bürgermeister-Auswahl zu toppen. Nach etlichen Telefonaten mit dem Konsulat - und nachdem Schlappner seine Beziehungen zu Spitzenpolitikern aus dem Reich der Mitte hat spielen lassen -, gab's die Zusage und der Termin stand fest: Die Eröffnung des Kunstrasenplatzes und der überholten Kleinfeldanlage findet am Freitag, 23. September, statt. Möglicherweise wird auch der chinesische Generalkonsul kommen und sich das Spiel anschauen.

Bundes-Elf der Bürgermeister Es gibt sie tatsächlich, die Deutsche Fußballnationalmannschaft der Bürgermeister. Gegründet wurde sie in Kontakt mit dem Städte- und Gemeindebund anlässlich der Europameisterschaft in Österreich 2008. "Wir haben dort zum ersten Mal überhaupt teilgenommen und gleich gewonnen", verrät Teammanager Rolf Reinhard (Abtsteinach) nicht ohne Stolz. Und setzt gleich noch eins oben drauf: Die sportlichen Politiker aus deutschen Rathäusern besiegten im Endspiel die italienische Mannschaft. In der Nationalelf, die mittlerweile Vereinsstatus hat und vom DFB unterstützt wird, spielen Bürgermeister aus allen Bundesländern von Nord bis Süd. gs

Um 19 Uhr wird die Gastmannschaft aus China gegen die Spitze der Bergsträßer Kommunalpolitik auf dem neuen Rasen auflaufen. Für die Gastgeber werden sich unter anderem Rolf Reinhard, Helmut Morr (Birkenau), Helmut Glanzner und Kreisbeigeordneter Karsten Krug als Torjäger versuchen. Weitere Anmeldungen werden allerdings noch angenommen. "Das Ganze ist ein Spiel kein Wettkampf", macht Schlappner, der seit seiner Trainerzeit in Peking enge Verbindungen zu Sportlern und Politikern im Reich der Mitte pflegt, deutlich. Er sagt auch klipp und klar, worum es beim deutsch-chinesischen Sportevent geht: um gegenseitigen Austausch und Kontaktaufnahme. "Die Sprache Fußball spricht schließlich jeder, und Fußball ist ein wichtiges Medium zum gegenseitigen Kennenlernen."

Dass die Gäste bei ihrem sportlichen Ausflug ins hessische Ried bei aller Lockerheit eine gute Figur machen wollen und einen gewissen Ehrgeiz an den Tag legen, legt Schlappner in einer kleinen Episode offen. "Die Chinesen wollten sich unbedingt vorher den Sportplatz ansehen. Ich habe gesagt, das ist Quatsch. Das ist kein Riesenstadion, das ist ein Fußballplatz." Dass sich beide Teams keine Sorgen machen müssen, was die Qualität der Anlage betrifft, verriet Bürgermeister Glanzner. Schließlich handele es sich um den gleichen Belag, auf dem im Vorjahr die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada stattgefunden hat.

Für das Rahmenprogramm nach dem Freundschaftsspiel ist die Gemeinde Einhausen zuständig. Sie wird für ausreichend Essen und Getränke sorgen.