Knapp an einer Erhöhung der Steuern vorbei

Am Dienstag brachte Einhauses Bürgermeister Helmut Glanzner den Haushalt der Weschnitzgemeinde in die Gemeindevertretung ein - er weist ein leichtes Plus von 688 Euro aus. © Keller

Einhausen. Die Einhäuser Bürger und Gewerbebetriebe sollen im kommenden Jahr nicht durch zusätzliche oder erhöhte Steuern und Gebühren belastet werden. Das sieht der Haushaltsplanentwurf vor, den Bürgermeister Helmut Glanzner am Dienstagabend bei einer Sondersitzung in die Gemeindevertretung eingebracht hat. Dennoch soll der Ergebnishaushalt - er ist dafür entscheidend, ob die Aufsichtsbehörden die Genehmigung erteilen - mit einem Überschuss von 688 Euro wieder eine Punktlandung hinlegen. Das ist auch notwendig: Schließlich ist ein ausgeglichener Etat für 2017 zwingend vorgeschrieben.

Noch vor wenigen Wochen schien die Kombination beider Ziele allerdings in weiter Ferne. Auf Grundlage der wenig positiven Mai-Steuerschätzung rechneten die Verantwortlichen im Rathaus bereits damit, bei Grund- und Gewerbesteuer kräftig die Hebel ansetzen zu müssen. "Ein erster interner Haushaltsplanentwurf sah Anhebungen von 200 Punkten bei der Grundsteuer B vor", erläuterte der Bürgermeister bei seiner Rede zur Einbringung des Haushalts. Das hätte 200 000 Euro in die Kasse gespült. Die Einhäuser Immobilienbesitzer hätten dann einen Hebesatz von 600 Punkten aufbringen müssen.

Doch das bleibt den Bürgern kommendes Jahr erspart. Entwarnung kam mit den Ende September veröffentlichten Prognosen des hessischen Innenministeriums. Die lassen laut Helmut Glanzner "für die kommunale Finanzplanung und Haushaltsführung einen optimistischen Blick in die Zukunft werfen". So sollen die Einkommensteueranteile, die der Gemeinde zustehen, im kommenden Jahr gegenüber diesem um 180 000 Euro auf 4,29 Millionen Euro anwachsen. Bei der Gewerbesteuer geht der Etatentwurf von 1,35 Millionen Euro aus - 85 000 Euro mehr als im laufenden Jahr.

Ausgaben steigen weiter an

Ab 2018 hofft man in Einhausen darauf, dass durch neue Schlüsselzahlen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und durch Einwohnerzuwächse in den neuen Baugebieten jährlich noch einmal 150 000 Euro zusätzlich in die Gemeindekasse sprudeln.

Gleichzeitig steigen jedoch auch die Ausgaben weiter an. Für die Kreisumlage wird Einhausen laut Etatentwurf im kommenden Jahr 98 000 Euro mehr nach Heppenheim überweisen müssen - insgesamt 2,41 Millionen Euro. Die Schulumlage soll um 43 000 Euro auf knapp 1,34 Millionen Euro anwachsen. Und auch in der Kommune selbst steigen die Aufwendungen. Für die Kinderbetreuung wird die Gemeinde im kommenden Jahr rund 1,2 Millionen Euro zuschießen. Das sind noch einmal rund 200 000 Euro mehr als aktuell. "Nach wie vor wird das Konnexitätsprinzip - wer bestellt, bezahlt - nur unzureichend beachtet", kritisierte Glanzner Bund und Land. Viele Kommunen seien strukturell unterfinanziert. Es sei für Gemeinden wie Einhausen kaum möglich, sich aus dieser Lage einzig durch Einsparungen vor Ort zu befreien.

Straßenbeiträge kommen 2018

Um den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich ohne Steuererhöhungen zu erreichen, musste dennoch kräftig der Rotstift angesetzt werden. So wurden beispielsweise die jährlichen Aufwendungen für die Straßenunterhaltung um 65 000 Euro reduziert. Ab dem Jahr 2018 dürfte dafür wieder mehr Geld fließen. Dann muss die Kommune nämlich die von der Kommunalaufsicht zwingend geforderten Straßenbeiträge wieder einführen. In welcher Form - das wird noch diskutiert. Klar ist, dass spätestens dann die Bürger wieder stärker für Sanierungsmaßnahmen der innerörtlichen Fahrbahnen zur Kasse gebeten werden. Die Einführung kostet die Kommune übrigens erst einmal Geld: 40 000 Euro sind an Planungskosten im Etat 2017 vorgesehen.