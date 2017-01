Mit Einhäuser Hilfe zu den Delfinen

Einhausen/Bürstadt. Mit den Delfinen schwimmen. Dieser Traum wird wahr. Im Juni fliegt die sechsjährige Mirja aus Bobstadt zusammen mit ihrer Mutter Nicole Jung und ihrem Vater Stefan Stock ins Therapiezentrum nach Curaçao. Ermöglicht haben diese Reise viele Spender und vor allem das Team Tour der Hoffnung Bensheim, das die Eltern im Dezember mit einem Scheck über 10 000 Euro überraschte. Eine weitere Finanzspritze kam jetzt zusätzlich noch aus Einhausen Damit war die Delfintherapie finanziell gesichert.

Das Mädchen war als Kleinkind lebensgefährlich erkrankt. Mirja hat überlebt, ist aber seitdem behindert. Fünf Jahre sind seit diesem Schicksalsschlag vergangen. In dieser Zeit ist Mirja zu einem fröhlichen Mädchen herangewachsen. Und sie hat schon viel erreicht. Inzwischen kann die Sechsjährige alles essen und frei sitzen. Sie lacht gerne und ist immer sehr daran interessiert, was gerade um sie herum so los ist. Dass sie einmal laufen und sprechen kann, wünschen sich Nicole Jung und ihr Lebensgefährte Stefan Stock für ihre Tochter.

Gerührt hat das Schicksal des jungen Mädchens auch die Organisatoren der Einhäuser Glühweinkerwe. Jetzt übergaben Birgit und Hartmut Hedderich sowie Gisela und Kurt Noll 2000 Euro an die kleine Mirja und ihre Eltern. Der stolze Betrag setzt sich aus dem Erlös der Tombola, die während des Adventsfestes im Hof von Birgit und Hartmut Hedderich stattfand, und aus Spenden der Wirtschaft und der Vereine vor Ort zusammen. Während der offiziellen Übergabe an das sechsjährige Mädchen aus dem Bürstädter Stadtteil machte Birgit Hedderich deutlich, dass es für sie und ihr Team schnell klar, sie unterstützen zu wollen, als sie von Mirjas Schicksal erfahren hatten.

Spendenkonto für Mirja Dass viele Menschen der Familie helfen möchten, zeigt sich auch bei weiteren Spendenübergaben. Der Otto-Shop Embach in Bürstadt hat 320 Euro überreicht. Außerdem besteht noch immer das Spendenkonto, das die Bürgerstiftung Bürstadt vor zwei Jahren für Mirja eingerichtet hat: Raiffeisenbank Ried, DE27 5096 1206 0100 1605 55. Mit dem eingegangenen Geld bezahlen Mirjas Eltern Therapien für ihre behinderte Tochter. ps

Dass Mädchen kam 2010 völlig gesund zur Welt. Eine Impfung nur zwölf Monate später gegen Meningokokken veränderte alles. Sie reagierte negativ auf den Impfstoff, was sich bis heute in körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen zeigt. Um ihre Krankheit etwas zu lindern, benötigte sie eine Delfintherapie, die mehrere tausend Euro kostet. Weil die Eltern die Kosten selbst tragen müssen, wandten sie sich an die Öffentlichkeit und baten um finanzielle Unterstützung. Die Bürgerstiftung in Bürstadt hat vor zwei Jahren ein Konto eingerichtet. Mit den eingegangenen Spenden bezahlen die Eltern Therapien für ihr Kind.

Sammelbüchse in der Gaststätte

Nach kurzer Absprache mit ihren Mitstreitern war auch für Birgit Hedderich klar, dass der Erlös der Tombola für die kleine Mirja sein soll. Doch das reichte ihr noch nicht aus: Hedderich machte in Einhausen auf das Schicksal des Kindes aufmerksam und stellte in der Gaststätte von ihr und ihrem Mann eine Sammelbüchse auf - das trieb die Spendensumme nach oben. Hedderich sprach von einem "großen Erfolg". Geld haben ganz viele Menschen gegeben: von den Bedienungen bis hin zur Organisatorin der Tombola, Gisela Noll, und deren Mann Kurt. Aber auch etliche, die namentlich nicht genannt werden wollen.

Mirjas Eltern hatten nicht erwartet, so schnell das Geld zusammenzubekommen. Sie verkauften in der Vorweihnachtszeit Plätzchen von der Oma und Bastelarbeiten. Auch auf dem Weihnachtsmarkt im Bürstädter Bürgerhauspark hatte die Familie einen Stand. Und dort besuchte sie das Team Tour der Hoffnung gleich am Eröffnungsabend, um die gute Nachricht zu überbringen. Weitere Spenden hatten bereits einen Grundstock für die weite Reise, den Aufenthalt und die Therapie auf Curaçao gebildet. "Und was übrig bleibt, wird für weitere Therapien verwendet", berichtet Nicole Jung im Gespräch mit unserer Zeitung. Längst hat sie alles organisiert und gebucht, um möglichst schnell zu den Delfinen zu kommen. Sie hofft auf weitere Fortschritte. Mirjas Eltern wollen nichts unversucht lassen, damit es ihrer Tochter irgendwann besser geht. Mirjas Vater Stefan Stock war bei der Einhäuser Glühweinkerwe ebenfalls mit von der Partie.

Spezialistenteam in der Karibik

Auf Curaçao wird die Kleine von einem Spezialistenteam aus Ärzten und Physiotherapeuten behandelt, die mit speziell ausgebildeten Delfinen arbeiten. Maßgeblich beteiligt an der Auswahl des Therapiezentrums in der Karibik war auch die deutsche Organisation Dolphin Aid mit Sitz in Düsseldorf, bei der sich Mutter Nicole Jung Unterstützung geholt hatte.