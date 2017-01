Stationiert auf dem geheimen Flugplatz

Einhausen. Kurt Püschel musste während des Zweiten Weltkriegs häufig seinen Standort wechseln. Mit seiner Luftwaffen-Staffel war der gebürtige Niederschlesier in Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark und Norwegen stationiert. Von Dezember 1944 bis Januar 1945 hatte Püschel mit seiner Einheit auf dem Feldflugplatz im Jägersburger Wald zwischen Einhausen und Biblis - Tarnname Schafweide - Quartier bezogen.

Schafweide? An diese Bezeichnung für das Areal kann sich Püschel nicht erinnern. "Für uns war das der Flugplatz Biblis", berichtet der muntere 92-Jährige im Wohnzimmer seiner Auerbacher Wohnung. Während seiner Dienstzeit auf der Schafweide war Kurt Püschel in einer Mannschaftsunterkunft - einem großen Saal im Hinterhaus einer Bäckerei mit dazugehörigem Wirtshaus - in Schwanheim untergebracht. Am Abend ging es für den damals 20-jährigen Obergefreiten gemeinsam mit drei Kameraden im Opel Blitz (von diesem Lastwagen hat Püschel ein Bild in seinem Fundus) regelmäßig nach Bensheim. Bevorzugtes Ziel war die Gaststätte "Deutsches Haus" in der Rodensteinstraße auf dem heutigen Hoffart-Gelände. "Wir waren jung und wollten das Leben genießen, so gut es eben ging. Jeder Abend hätte unser letzter sein können", blickt er auf seine Stippvisiten in das Nachtleben jener Zeit.

Bomberangriff an Heiligabend

Broschüre zur Schafweide Zur Geschichte des Feldflugplatzes zwischen Einhausen und Biblis ist eine neue Broschüre erschienen: "Tarnname Schafweide - Flugplatz Biblis 1936-1945" heißt sie. Die Schrift stammt aus der Feder von Kurt Müller vom Einhäuser Verein für Heimatgeschichte und Rudi Doerr vom Verein für Heimatgeschichte Nordheim. Über beide Vereine kann die Broschüre erworben werden. eh

Der Feldflughafen zwischen Einhausen und Biblis wurde immer wieder von den Alliierten aus der Luft angegriffen. Püschel ist der Bomberangriff vom 24. Dezember 1944 im Gedächtnis geblieben, ebenso eine spätere Attacke eines Tieffliegers, von der der Flugzeugtechniker bei Wartungsarbeiten an "seiner" Focke-Wulf Fw 190, einem Jagdflugzeug, überrascht wurde. "Der Tiefflieger ist plötzlich über den Bäumen aufgetaucht." Püschel sprang von der Tragfläche und rettete sich in ein Schutzloch, das neben dem Standplatz eines jeden Flugzeuges ausgehoben war.

Auch die Ereignisse vom 1. Januar 1945 auf der Schafweide sind ihm gegenwärtig. "Alle mussten in die Luft." Anlass dafür dürfte das "Unternehmen Nordwind" gewesen sein, eine Offensive der deutschen Streitkräfte an der Westfront. Kurt Püschel, der sich 1942 freiwillig zur Wehrmacht gemeldet hatte, war als gelernter Flugzeugbauer zuständig für die Wartung der Maschinen. Mit seiner Besatzung, bestehend aus mehreren Mitgliedern (Pilot, Mechaniker), und der Fw 190 war Püschel bis in die Endphase des Zweiten Weltkrieges unterwegs, stets auf Feldflugplätzen.

Zu seinen Aufgaben gehörte es unter anderem, das Flugzeug jeden Morgen in Gefechtsbereitschaft zu versetzen und es abends in großem Abstand zu den anderen Maschinen auf den nächtlichen Standort zu verbringen und zu tarnen, etwa mit Ästen und Zweigen. Zu diesem Zweck waren im Jägersburger Wald spezielle Schneisen geschlagen worden. An seine Kriegserlebnisse denkt Püschel selten. "Das ist alles so lange her." Nur wenn er, wie vor einiger Zeit durch einen Artikel im BA über den Feldflugplatz zwischen Biblis und Einhausen auf einen Abschnitt seiner persönlichen Vergangenheit stößt, kommen die Erinnerungen wieder hoch.

Obwohl Kurt Püschel im Winter 44/45 nur knapp acht Wochen in der Region verbracht hatte, kehrte er nach Kriegsende und russischer Gefangenschaft, aus der er geflohen war, an die Bergstraße, genauer nach Bensheim zurück. Zu Fuß hatte er sich von Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern aus auf den Weg gemacht. Mehrere Wochen durchquerte er das zerstörte Land. Der Grund für die beschwerliche Reise sitzt auf dem Sofa, heißt Adelheid und ist 91 Jahre alt. "Die oder keine", sagt Kurt Püschel mit einem schelmischen Schmunzeln. Das wusste er bereits nach der ersten zufälligen Begegnung im Bensheimer Kino in der Rodensteinstraße.

Welcher Film damals gezeigt wurde, wissen die beiden nicht mehr. "Wir haben uns ja die ganze Zeit unterhalten", erklärt Adelheid Püschel (geborene Poth), eine waschechte Auerbacherin, die in der Bachgasse aufgewachsen ist. Für sie war die Sache mit ihrem heutigen Ehemann keineswegs sofort klar. "Am Anfang gab es noch Zweifel, aber dann . . ." Adelheid Püschel blickt sanft zu ihrem Mann. Am 15. Dezember 1945 heirateten die beiden. Der langjährigen Ehe entstammen zwei Kinder.

Nach dem Krieg war Püschel 40 Jahre lang für die Bensheimer Firma Link als Kraftfahrer tätig. In seinem erlernten Beruf als Flugzeugbauer arbeitete er nach dem Krieg nie mehr. Dazu hätte er nach Hamburg umziehen müssen. Und das wollte er seiner Frau Adelheid nicht zumuten. "Sie ist nicht glücklich, wenn sie den Auerbacher Kirchturm nicht sieht", sagt Kurt Püschel mild lächelnd. Seine Frau Adelheid nickt dankbar.