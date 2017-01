Schwerer Unfall in Heppenheim:

Heppenheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall im Heppenheimer Stadtteil Wald-Erlenbach ist am Morgen eine Frau getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte eine 58-jährige Fußgängerin gegen 6.25 Uhr auf Höhe der Siegfriedstraße die Fahrbahn und wurde dabei von einem Auto erfasst. Die 59-jährige Fahrzeugführerin kam aus Fürth und war in Richtung Heppenheim unterwegs. Die Fußgängerin wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch ihren schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat zur Klärung der Unfallursache einen Sachverständigen hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252-7060 bei der Polizei Heppenheim zu melden.(onja)