Sebastian Vettel kauft Fachwerk-Ensemble in Heppenheim

Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat das denkmalgeschützte Fachwerk-Ensemble Kellereigasse 2 (Mitte) in prominenter Lage in der Heppenheimer Altstadt gekauft. Links daneben ist das Hotel-Restaurant "Goldener Engel" zu sehen. Was er damit vorhat, ist noch nicht bekannt.Köppner

Heppenheim. Das Gebäude ist historisch bedeutsam, der Käufer berühmt: Seit 2012 stand das Fachwerkensemble "Kellereigasse 2" in bester Heppenheimer Altstadtlage direkt neben dem Hotel-Restaurant "Goldener Engel" leer. Nun hat es der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel gekauft. Der Notartermin war bereits in der vergangenen Woche. Das haben am Montag die bisherigen Besitzer Christine und Hans-Jürgen Reibold bekannt gegeben.

Für Vettel habe man sich entschieden, weil er "gemeinsam mit seinem Architekten Fritz Schneider ein überzeugendes Konzept für die zukünftige Nutzung des geschichtsträchtigen Anwesens vorgelegt hat", heißt es in einer Pressemitteilung der Verkäufer. Es entspreche weitgehend der Vorstellungen der bisherigen Eigentümer und sei mit dem Bürgermeister "vorbesprochen". Was im Detail Vettel mit dem Ensemble aus zwei Giebelhäusern vorhat, die durch einen Flügel mit großer Toreinfahrt verbunden sind, wollte Hans-Jürgen Reibold nicht sagen. Es sei aber etwas "Wichtiges". Vettel wolle in seiner Heimatstadt ein Zeichen setzen. (mam)