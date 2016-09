Kellereigasse 2 gehört jetzt Vettel

Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat das denkmalgeschützte Fachwerk-Ensemble Kellereigasse 2 (Mitte) in prominenter Lage in der Heppenheimer Altstadt gekauft. Links daneben ist das Hotel-Restaurant "Goldener Engel" zu sehen. Was er damit vorhat, ist noch nicht bekannt.Köppner

Heppenheim. Das Gebäude ist historisch bedeutsam, der Käufer berühmt: Seit 2012 stand das Fachwerkensemble Kellereigasse 2 in bester Heppenheimer Altstadtlage direkt neben dem Hotel-Restaurant "Goldener Engel" leer. Nun hat es der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel gekauft. Der Notartermin hat bereits in der vergangenen Woche stattgefunden. Das haben gestern die bisherigen Besitzer Christine und Hans-Jürgen Reibold bekannt gegeben.

Für Vettel habe man sich entschieden, weil er "gemeinsam mit seinem Architekten Fritz Schneider ein überzeugendes Konzept für die zukünftige Nutzung des geschichtsträchtigen Anwesens vorgelegt hat", schreiben die Verkäufer in einer Pressemitteilung. Dies entspreche weitgehend den Vorstellungen der bisherigen Eigentümer und sei mit dem Bürgermeister "vorbesprochen".

Ein Zeichen in der Heimat setzen

Was Vettel im Detail mit dem Ensemble aus zwei Giebelhäusern vorhat, die durch einen Flügel mit großer Toreinfahrt verbunden sind, wollte Hans-Jürgen Reibold nicht sagen. Es sei aber etwas "Wichtiges". Vettel wolle in seiner Heimatstadt ein Zeichen setzen. Dem habe man nicht im Weg stehen wollen. "Wir freuen uns, dass es einer Sanierung jetzt schnell entgegengeht", so Reibold weiter.

Auch Bürgermeister Rainer Burelbach will nicht ins Detail gehen. Darüber sei der Stadt derzeit nichts bekannt. Vom Zeitpunkt der Bekanntgabe zeigte er sich überrascht: "Es hat vor einigen Monaten Gespräche gegeben, in denen es darum ging, was machbar ist. Nun muss man in Ruhe sehen, was daraus wird." Nach ersten Informationen soll ein großer Teil für die öffentliche Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Schüler der Heinrich-Metzendorf-Schule sollen die Bausubstanz untersuchen.

Laut der Liste der Kulturdenkmäler in Hessen hat das Ensemble eine besondere Bedeutung im denkmalgeschützten Kern der Heppenheimer Altstadt. Neben seiner Größe fällt insbesondere das aufwendige Schmuckfachwerk in den Giebeln ins Auge, mit sogenannten Mannfiguren und vertieften Rauten in den Brüstungsfeldern.

Nach Informationen von Hans-Jürgen Reibold stammt das Gebäude in der jetzigen Form aus dem Jahr 1713 und wurde nach einem Brand wieder aufgebaut. Das Kellergewölbe könnte um 1200 bis 1300 entstanden sei. Die Scheune im Hof grenzt an die frühere Stadtmauer.

Für Bauern zu teuer

Wie Professor Karl Härter vom Geschichtsverein Heppenheim bei einer Besichtigung am Tag des offenen Denkmals 2012 erläuterte, handelt es sich bei der Kellereigasse 2 um einen Adelshof. Für einen Bauern sei der Besitz zu teuer gewesen. Härter ist davon überzeugt, dass dort zuvor zwei Häuser des Adelsgeschlechts Rodenstein standen, die 1475 und 1491 erstmals erwähnt wurden.

Das Ehepaar Reibold hatte das Ensemble 2012 von einer Erbengemeinschaft mit Beteiligung des Kreises Bergstraße erworben. Letzte Nutzer waren zuvor der Sportkreis Bergstraße und das Heppenheimer Büro der indischen Filmgesellschaft Bollywood, außerdem gab es eine Wohnung im Obergeschoss. Der Kreis habe dort ursprünglich einmal das Landratsamt erweitern wollen, so Reibold. Man habe viele Gespräche über eine mögliche Nutzung geführt. Die Ideen reichten von einem Hotel und einem Restaurant über ein Verwaltungsgebäude bis zur Erweiterung des Landratsamts.

Doch außer gelegentlichen Nutzungen des Hofs durch die Gassensationen und den Weinmarkt tat sich lange nichts. Während das Fachwerk nach wie vor einen guten Eindruck macht, zeigten sich zumindest am Putz im Erdgeschoss zunehmend Zeichen des Verfalls. Nun darf man gespannt sein, was Sebastian Vettel daraus macht. mam