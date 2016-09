Heppenheim/Laudenbach. An der Bahnstrecke zwischen Heppenheim und Laudenbach kam es am Dienstagmorgen (13.) gegen 10 Uhr zu einem tödlichen Unfall, bei dem eine noch unbekannte weibliche Person von einem durchfahrenden Intercity erfasst wurde.

Nach Ermittlungen der Bundespolizei lief die Frau unmittelbar neben den Gleisen, als der Zug in den Bereich einfuhr. Der Lokführer erkannte die Frau in den Gleisen und leitete sofort eine Notbremsung ein. Dies konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Zug sie seitlich erfasste. Die Frau wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Warum die Frau an den Gleisen lief sowie ihre Identität sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Bundespolizei. Es handelt es sich um eine etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau die mit lilafarbenen Leggins, einem dunklen Oberteil und einem weinroten und silberfarbenen Kopftuch bekleidet war. ots