Eine Eiche für Wilkes

Zum Abschied aus dem Amt des Landrats schenkten die "Botschafter der Bergstraße" Matthias Wilkes eine Stileiche. Gestern Nachmittag wurde der Baum am Fuß des Felsenmeers eingepflanzt. © Funck

Reichenbach. "Es steht ein Baum im Odenwald" heißt ein bekanntes altes Volkslied, in dem Ernst Pasque dessen Vorzüge in höchsten Tönen preist. Nun hat das berühmte Bäumchen starke Konkurrenz bekommen: Seit heute steht die Matthias-Wilkes-Eiche am Fuß des Felsenmeers, dort wo sich der Nibelungensteig an den mächtigen Felsbrocken vorbei schlängelt.

Es war eine muntere Gesellschaft, die sich da am Eingang des Felsenmeers traf. Der harte Kern der "Botschafter der Bergstraße" hatte sich aufgemacht, um dem ehemaligen Landrat ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen: besagte Wilkes-Eiche. Angekündigt wurde das bereits bei der Verabschiedung von Matthias Wilkes aus dem Amt. Fast ein Jahr lang hat es dann gedauert, bis alle Vorbereitungen getroffen waren und "Botschafter-Coach" Klaus Schlappner vermelden konnte: "Mer mache es endlich." (gs)

