Ab Montag wird wieder gebaut – vielleicht

An der Baustelle auf der B 47 in Elmshausen ruhen seit Wochen die Arbeiten wegen des Winterwetters. Nun hofft Hessen Mobil, dass es in den nächsten Tagen weitergeht.

Lautertal. Auf den Baustellen an der B 47 in Elmshausen und Reichenbach tut sich schon seit einiger Zeit nichts mehr - zum Unmut der Verkehrsteilnehmer, die dort unterwegs sind. Der unerwartet schwere Winter hat nach Neujahr weitere Arbeiten verhindert.

Nun gibt es möglicherweise Licht am Ende des Tunnels: Wie Jochen Vogel, Sprecher des Straßen- und Verkehrsmanagements Hessen Mobil, mitteilte, wird die zuständige Baufirma am Montag am Ort sein, um zu prüfen, ob die Arbeiten wieder aufgenommen werden können. "Das Problem ist nicht die kalte Luft. Der Bodenfrost muss entwichen sein. Wenn das der Fall ist, kann es nächste Woche weitergehen", sagt Vogel. Immerhin: Der Wetterbericht sagt Plusgrade voraus.

Die Maßnahmen in Elmshausen - ein Gemeinschaftsprojekt von Hessen Mobil mit der Gemeinde Lautertal - stehen bisher unter keinem guten Stern. Außer einer Fahrbahnerneuerung stehen die Sanierung der Gehwege und die Verlegung von Breitbandleitungen an. Mehrfach war der Baubeginn verschoben worden, bis die Arbeiter im November schließlich die Straße aufrissen.

Bürgerinformation im Februar

Seit Ende Dezember konnten sie jedoch keinen Finger mehr für den Ausbau rühren - die langen Wartezeiten an den Baustellenampeln aber bleiben. "Normalerweise fangen die Arbeiten nach den Feiertagen in der zweiten Januarwoche wieder an", sagt Vogel. Dieses Jahr kam es aber anders. "Wir hatten zweistellige Minustemperaturen. Bei dem Frost, der dadurch entsteht, lässt sich nichts machen", gibt der Pressesprecher zu bedenken. Die lange Pause mit Verkehrsbehinderung sei ärgerlich, die Probleme aber nicht vorhersehbar gewesen.

In den vergangenen Wintern habe es keinen Frost gegeben - Hessen Mobil spekulierte darauf, dass er auch dieses Jahr ausbliebe. Letztlich entschieden sich die Planer, im Spätherbst anzufangen und nicht bis nach dem Winter zu warten. "Sonst hätte sich das Ganze noch weiter nach hinten verschoben", sagt Vogel.

Im Februar solle es Neues über den Zeitplan geben. Hessen Mobil will dazu mit der Gemeinde eine Bürgerinformation veranstalten. Den späten Zeitpunkt erklärt Vogel unter anderem damit, dass die Pläne wegen der Pause aktualisiert werden müssen: "Wir werden schauen, wie sich auswirkt, dass wir fast den gesamten Januar verloren haben." Vieles hänge auch von den Verlegungen der Leitungen ab. Zusammen mit der Sanierung der Gehwege nehme das zwei Drittel des Arbeitsaufwands ein, sagt Vogel.

Von den Arbeiten in Elmshausen und Reichenbach ist auch der Busverkehr betroffen. Auf unbestimmte Zeit werden die Abfahrtszeiten der VGG-Linien vorverlegt. Grund sind wiederholte Verspätungen wegen der Baustellen (siehe Infokasten).

In der vergangenen Woche mussten die ohnehin leidgeprüften Autofahrer wegen einer defekten Baustellenampel in Elmshausen noch längere Wartezeiten auf sich nehmen. Ein Pkw war in über eine Absperrung gerast und hatte das Gerät gerammt, so dass ihr Sensor nicht mehr funktionierte (der BA berichtete). "Die Reparatur zog sich hin, weil die zuständige Firma zwischendurch weitere Werkzeuge beschaffen musste, um die Ampel wieder zu justieren", erläutert Vogel auf die Frage hin, warum es Stunden dauerte, bis der Verkehr nur im gewohnten Maß beeinträchtigt wurde. Die Ampel sei schwerer beschädigt gewesen, als zunächst angenommen.