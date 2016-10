Gut vernetztes Denkmal für den Ex-Landrat

Zum Abschied aus dem Amt des Landrats schenkten die "Botschafter der Bergstraße" Matthias Wilkes eine Stileiche. Gestern Nachmittag wurde der Baum am Fuß des Felsenmeers eingepflanzt. © Funck

Reichenbach. "Es steht ein Baum im Odenwald" heißt ein bekanntes altes Volkslied, in dem Ernst Pasque dessen Vorzüge in höchsten Tönen preist. Nun hat das berühmte Bäumchen starke Konkurrenz bekommen: Seit gestern steht die Matthias-Wilkes-Eiche am Fuß des Felsenmeers, dort wo sich der Nibelungensteig an den mächtigen Felsbrocken vorbei schlängelt.

Musikalisch begleitet wurde die Pflanzaktion, bei der auch die Deutsche Ex-Weinprinzessin Caroline Guthier Hand anlegte, allerdings nicht von beschaulichen Odenwälder Melodien, sondern mit fetzigem Jazz der Blütenweg Jazzer. Ein Dichter - zwar kein Hesse wie Pasque sondern ein Bayer - kam ebenfalls zu Wort: Der Schauspieler Walter Renneisen ließ den Mythos Wald hochleben, so wie ihn der Münchner Christian Morgenstern mit humorigen, hintergründigen Worten beschrieben hat.

Es war eine muntere Gesellschaft, die sich da am Eingang des Felsenmeers traf. Der harte Kern der "Botschafter der Bergstraße" hatte sich aufgemacht, um dem ehemaligen Landrat ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen: besagte Wilkes-Eiche. Angekündigt wurde das bereits bei der Verabschiedung von Matthias Wilkes aus dem Amt. Fast ein Jahr lang hat es dann gedauert, bis alle Vorbereitungen getroffen waren und "Botschafter-Coach" Klaus Schlappner vermelden konnte: "Mer mache es endlich."

Mächtige Krone, prächtiges Laub

Ähnlichkeiten sind rein zufällig, mag mancher mit einem Schmunzeln gedacht haben, als Dr. Holger Zinke aus dem Botschafter-Team Eigenschaften und Eigenarten der ausgesuchten Stil- und Sommereiche vortrug: bis zu 40 Meter groß und bis zu 20 Meter breit kann der einheimische Baum werden. Er bekommt eine mächtige Krone, wird im Alter "meist knorrig", hat eine tiefrissige Borke und prächtiges Laub. Und er hat ein "ausreichend feines, weit reichendes Wurzelwerk, verträgt Überschwemmungen aber kein absinkendes Grundwasser". Er sei robust, anspruchslos, sturmfest und im Alter von besonderer Schönheit.

Wilkes Töchterchen Franziska verpasste der Eiche einen ersten ordentlichen Schub Wasser aus dem Gießkännchen. Doch ehe der Baum von einem Kran in das Erdloch gehievt wurde, hatten die "Botschafter der Bergstraße" zu einem kleinen Empfang in das Informationszentrum eingeladen. "Wir wollen die Person Matthias Wilkes und das, was er für die Bergstraße getan hat, ehren und ihm danken", sagte Fußball-Urgestein Schlappner.

Dass der ehemalige Landrat nicht im feinen Zwirn am Felsenmeer erschienen war, sondern sich eine Geo-Naturpark-Jacke übergezogen hatte, freute insbesondere Reinhard Diehl. Dass der Unesco-Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald heute an der Spitze der Bewegung in Deutschland stehe, sei ein Verdienst Wilkes, der bis heute stellvertretender Präsident des Dachverbandes Deutscher Naturparks sei, so der Naturpark-Geschäftsführer.

Lautertals Bürgermeister Jürgen Kaltwasser kennt Matthias Wilkes, seitdem der in seiner Wohngemeinde in die Kommunalpolitik eingestiegen ist. Zunächst gehörte er dem Reichenbacher Ortsbeirat, später dann der Gemeindevertretung an, wo er als Vorsitzender amtierte, bevor er ins Landratsamt wechselte.

Dass das Direktwahl-Ergebnis des CDU-Politikers im "roten" Lautertal bei 60,4 Prozent lag, zeige wie sehr die Person geschätzt werde. Inzwischen sei er mit Wilkes freundschaftlich verbunden, verriet Kaltwasser. Zoff gebe es nur bei zwei Themen: Politik und Fußball.

Landrat Christian Engelhardt und Kreistagsvorsitzender Gottfried Schneider zählten ebenfalls zu den Laudatoren. Schneider betonte seine stets "sehr enge Zusammenarbeit" mit dem früheren Landrat. Dr. Holger Zinke imponiert an Wilkes, dass er Projekte und Ideen zum Wohl der Region auch gegen hartnäckigen Widerstand durchsetzt und verwirklicht.