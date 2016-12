Lindenfels. Auf dem Weg zum Erhalt des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Lindenfels ist der Kreis einen wichtigen Schritt weiter gekommen: Der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KV) hat die Zustimmung erteilt, dass das Zentrum mit einem Hausarztsitz und einem gynäkologischen Facharztsitz durch das Kreiskrankenhaus Bergstraße weitergeführt werden kann.

Bereits in einer Bürgerversammlung in Lindenfels am Montag hatte Landrat Christian Engelhardt angekündigt, dass das MVZ übergangslos in Lindenfels bleiben soll. Derzeit ist es noch im Gebäude des ehemaligen Luisenkrankenhauses untergebracht, es soll möglichst bald in eine geeignetere Immobilie umziehen. (kbw)

Ausführlicher Bericht in der Donnerstag-Ausgabe des BA