Jubiläum

Lindenfels. Charlotte Rauch hat an Silvester ihren 90. Geburtstag gefeiert. Auch wenn sie schon so viele Jahre in Lindenfels lebt, ihr charmanter Einschlag in ihrer Stimme verrät ihre Herkunft: Am 31. Dezember 1926 kam sie als Charlotte Maschio in Wien zur Welt und verlebte dort ihre Jugend. [mehr]