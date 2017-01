Lindenfels. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Lindenfels hat am Montag seine Arbeit in Räumen der Seniorenresidenz Parkhöhe augenommen. Eine Allgemeinmedizinerin behandelt dort dreimal pro Woche Patienten.

Die Räume in der Luise eigneten sich nicht mehr dafür, das Zentrum zu beherbergen, hatte Miriam Blumenstock, Sprecherin des Kreiskrankenhauses Heppenheim und Mit-Geschäftsführerin des MVZ, diesen Schritt begründet. Das Kreiskrankenhaus ist seit Ende vergangenen Jahres Eigentümer der Einrichtung. In der Parkhöhe soll sie noch bis Ende März bleiben, um dann für zwei Jahre in andere Praxisräume in der Kernstadt zu ziehen, bevor sie ihr endgültiges Domizil bezieht - möglicherweise in einem Neubau auf dem Gelände, das die Stadt Lindenfels für das neue Feuerwehrgerätehaus gekauft hat. Nach dem Umzug Ende März soll es auch wieder eine gynäkologische Versorgung geben.

Mehr dazu in der Mittwochsausgabe des Bergsträßer Anzeigers.