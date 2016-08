Ärzte-Zentrum bleibt in Lindenfels

Lindenfels/Heppenheim. Die Klinik ist schon dicht. Kurz nach der Schließung des Luisenkrankenhauses Ende Juli habe der Insolvenzverwalter des Südhessischen Klinikverbundes angekündigt, auch das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Lindenfels zum 31. August aufzulösen zu wollen. Dies berichtete Landrat Christian Engelhardt gestern. Grund: Die Einrichtung, in der bislang zwei Hausärzte und eine Gynäkologin tätig waren, arbeite schon länger defizitär und sei daher nicht mehr tragbar. Es wäre der nächste Schlag für die ärztliche Versorgung in Lindenfels und Umgebung gewesen.

Gestern gab Engelhardt Entwarnung: "Das MVZ ist gerettet", so Engelhardt. Das Kreiskrankenhaus in Heppenheim (KKH) werde die Einrichtung am Schlierbacher Weg übernehmen und so das bestehende medizinische Minimalangebot sichern. Eine kurzfristige Abwicklung des MVZ sei daher vom Tisch.

Der Geschäftsführer des KKH, Stephan Hörl, sagte, dass im Dialog mit dem Insolvenzverwalter bereits eine sogenannte Defizitübernahme-Erklärung auf den Weg gebracht worden sei. Der Landrat betonte: Diese Deckungszusage des KKH kratzt nicht am Kreishaushalt.

Ohne die Zusicherung der Heppenheimer Klinik, eine Einrichtung des Universitätsklinikums Heidelberg, hätte das MVZ in den nächsten Tagen seinen Betrieb beenden müssen, so Hörl. Einige Mitarbeiter hätten deswegen bereits gekündigt. Derzeit sei im MVZ lediglich ein Hausarzt vertreten.

Hörl ist zuversichtlich, dass der rechtliche Übergangsprozess im Oktober im Rahmen des Insolvenzplans abgeschlossenwerden kann. Die Kassenärztliche Vereinigung habe in Aussicht gestellt, dass ab Januar eine uneingeschränkte Zulassung für das MVZ auf dem Tisch liege. Es gehe dann darum, das dortige Angebot zu optimieren und zu stabilisieren.

"Um Ärzte und Personal werden wir uns ab sofort kümmern." Über den Standort werde man sich ebenfalls Gedanken machen. Man sei nicht an die aktuelle Adresse neben dem früheren Krankenhaus am Schlierbacher Weg gebunden. "Dort würden wir vorerst gerne bleiben", so der KKH-Geschäftsführer. Was mit dem passiert, ist aber noch unklar.

Engelhardt will Neubeginn

Für Christian Engelhardt ist die Botschaft von der Rettung des alten MVZ nur der Prolog eines kompletten Neubeginns: Der Landrat hatte mit seiner Idee von einem "MVZ plus" bereits im Herbst 2015 eine von "Luise" entkoppeltes Variante ins Spiel gebracht. Danach soll die ambulante und stationäre Versorgung dort zusammengeführt werden. Damit ähnelt das Modell dem geplatzten Konzept "Luise light" des ehemaligen Chefarztes Joachim Wahlig.

Doch während Letzteres auf das Krankenhaus aufbauen sollte, ist die Standortfrage für das "MVZ plus" vollständig offen. Denkbar wären Praxisräume und ein Bettenhaus sowohl in Lindenfels als auch in einer Gemeinde im Weschnitztal.

Der Landrat möchte ein ärztliches Angebot schaffen aus niedergelassenen Ärzten in einem MVZ, erweitert um eine Akutversorgung mit einigen Betten. Engelhardt spricht von einem Zukunftskonzept. Der Kreis Bergstraße ist Minderheitsgesellschafter der Heppenheimer Klinik; Engelhardts Stellvertreterin Diana Stolz sitzt im Aufsichtsrat des KKH.

Es gehe nun darum, Überzeugungsarbeit zu leisten, sagte der Landrat Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung, den Krankenkassen und dem Sozialministerium seien bereits angelaufen. Aber auch die Städte und Gemeinden in Weschnitztal und Überwald - plus Lautertal - will Christian Engelhardt mitnehmen. Heute (Mittwoch) soll es deswegen in Heppenheim ein Treffen der Bürgermeister geben, in dem der Landrat über das weitere Vorgehen informieren will. Es gehe um die ärztliche Versorgung der gesamten Region und nicht mehr um den Erhalt eines Klinikbetriebs.

Engelhardts Perspektive wird unterstützt von Hessens Sozialminister Stefan Grüttner. Dieser hatte sich mit seiner Äußerung, es habe bei den Rettungsversuchen im Klinikumfeld "an Elan gefehlt", keine Freunde gemacht. Ergebnisse liegen noch nicht vor, so der Landrat auf Nachfrage. Mittelfristig soll das MVZ "deutlich ausgebaut" werden, um den Wegfall der Klinik teilweise zu kompensieren. Binnen eines Jahres werde ein Konzept erwartet.

Kreistag berät am 12. September

An dem erweiterten Angebot werde sich der Kreis Bergstraße finanziell beteiligen. Das Kreiskrankenhaus sieht der Landrat als idealen Partner für ein solches Projekt. Das KKH selbst sieht sich auch als Kooperationspartner der niedergelassenen Ärzte. "Wir wollen keine Konkurrenzsituation", betonte Stephan Hörl.

Am 12. September soll der Kreistag die Pläne für ein erweitertes MVZ beraten. Engelhardt zeigte sich gestern zuversichtlich, dass ein Neubeginn mehrheitsfähig ist.