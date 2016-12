Lindenfels. Menschen wurden nicht verletzt. Das Feuer brach nach ersten Angaben im Bereich einer Krippe aus.

Entdeckt wurde der Brand von einem Passanten. Er alarmierte kurz vor 17 Uhr die Feuerwehr, die die Flammen schnell löschen konnte. Der Innenraum der Kirche wurde allerdings durch den Brand, den Rauch und das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.

In der Kirche waren für heute keine Gottesdienste angesetzt, daher ist unklar, wann der Brand tatsächlich entstand. Das Hochamt am Neujahrstag kann nicht in der Kirche stattfinden, da das Gebäude bis zur Untersuchung des Brandherds durch Sachverständige gesperrt wurde. Damit ist aber nicht vor Montag zu rechnen.

Für die Lindenfelser Feuerwehr war es bereits der zweite Einsatz an einem eigentlich ruhigen Tag: An Heiligabend mussten die Helfer zu einem Busunfall in Winterkasten ausrücken, bei dem drei Menschen verletzt wurden. (tm/mat)