Hohe Flammen in der Kirche

Lindenfels. Lindenfels. Das Feuer brach im Bereich einer Krippe aus. Entdeckt wurde der Brand von Passanten. Sie bemerkten Feuerschein an einem Kirchenfenster und meldeten sich bei Peter C. Woitge, dem Vorsitzenden des Drachenmuseum-Vereins, der sich im Museum unweit der Kirche befand. Der alarmierte kurz vor 17 Uhr die Feuerwehr.

Die Helfer seien schnell in der Kirche gewesen, berichtete Bürgermeister Michael Helbig dem BA. Die Feuerwehr war bereits am Mittag zur Beseitigung einer Ölspur auf der Bundesstraße 47 in Marsch gesetzt worden. Die ausgedehnte Verschmutzung zog sich von Kolmbach bis nach Lindenfels und bedingte einen mehrstündigen Einsatz. Als der Notruf aus der Innenstadt eintraf, waren die Feuerwehrleute noch im Gerätehaus.

Feuerwehr war schnell zur Stelle

Die Flammen wurden durch das rasche Eingreifen der Helfer schnell gelöscht. Michael Helbig vermutet, dass in letzter Minute Schlimmeres verhindert werden konnte, denn beim Eintreffen der Feuerwehrleute hätten die Flammen bereits rund zwei Meter hoch im Kirchenschiff gelodert.

Der Innenraum der Kirche wurde vor allem durch den Brand und den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Schwarzer Ruß hat sich unter anderem auf dem Gestühl abgesetzt, Teile der Wand sind beschädigt und auch der Seitenaltar, an dem die Krippe stand, ist betroffen.

Schäden durch Löschwasser seien durch den umsichtigen Einsatz der Feuerwehrleute weitgehend vermieden worden, berichtete der Bürgermeister weiter. Das Wasser sei nach dem Löschen der Flammen auch sofort wieder abgesaugt worden..

In der Kirche waren für den Silvestertag keine Gottesdienste angesetzt, daher ist unklar, wann der Brand tatsächlich entstand. Die Kirche war allerdings den Tag über geöffnet, um Passanten die Besichtigung oder eine Andacht zu ermöglichen.

Brandursache noch unklar

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Bürgermeister Helbig berichtete, dass von der Krippe keine Feuergefahr ausgegangen sei. Die Kirche werde von einer Familie betreut, die auch in der Feuerwehr aktiv und entsprechend sensibel sei. Vor einigen Jahren hatte die katholische Gemeinde St. Petrus und Paulus mehrfach Probleme mit Zündeleien in der Kirche. Unbekannte hatten damals wiederholt Kerzen in der Kirche angezündet und auch Handzettel angezündet.

Das Hochamt am Neujahrstag kann nicht in der Kirche stattfinden, da das Gebäude bis zur Untersuchung des Brandherds durch Sachverständige gesperrt wurde. Damit ist aber nicht vor Montag zu rechnen. (tm)