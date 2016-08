Lindenfels. Das teilte Landrat Christian Engelhardt heute Mittag in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mit. Das MVZ, das bisher in den Räumen des am 31. Juli geschlossenen Luisenkrankenhauses untergebracht war, kann damit weiterbetrieben werden.

Dem Zentrum hatte für morgen die Schließung gedroht, nachdem der Südhessische Klinikverbund als bisheriger Betreiber die weitere Finanzierung nicht übernehmen wollte. Das Kreiskrankenhaus, das von der Universitätsklinik in Heidelberg betrieben wird, gibt eine Zusage ab, nach dem 1. September anfallende Defizite zu übernehmen. Mittelfristig soll das MVZ ausgebaut werden, um den Wegfall der Lindenfelser Klinik teilweise zu kompensieren. Außerdem soll die Einrichtung dann wirtschaftlich betrieben werden können. (tr)