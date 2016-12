MVZ geht mit zwei Arzt-Sitzen an den Start

Lindenfels. Auf dem Weg zum Erhalt des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Lindenfels ist der Kreis einen wichtigen Schritt weiter gekommen: Der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KV) hat die Zustimmung erteilt, dass das Zentrum mit einem Hausarztsitz und einem gynäkologischen Facharztsitz durch das Kreiskrankenhaus Bergstraße weitergeführt werden kann. Zudem hat das Insolvenzgericht den Beschluss gefasst, welcher erforderlich war, um den Kauf durch das Kreiskrankenhaus abzuschließen.

Bereits in einer Bürgerversammlung in Lindenfels am Montag hatte Landrat Christian Engelhardt angekündigt, dass das MVZ übergangslos in Lindenfels bleiben soll. Derzeit ist es noch im Gebäude des ehemaligen Luisenkrankenhauses untergebracht, es soll möglichst bald in eine geeignetere Immobilie umziehen.

"Unser Wunschergebnis wäre ein Start des MVZ mit zwei Hausarztstellen sowie einer Facharztstelle gewesen, nun können wir leider nur mit einem Hausarzt- und einem Frauenarztsitz starten. Maßgeblich ist aber, dass die Übergabe des Medizinischen Versorgungszentrums an das Kreiskrankenhaus gelungen ist und es nun mit einer guten Perspektive in Lindenfels weitergeführt werden kann", sagte Engelhardt zu der Entscheidung des KV.

Stellen bereits ausgeschrieben

Mit der Universitätsmedizin Heidelberg als Hauptgesellschafter des Kreiskrankenhauses und damit auch des MVZ in Lindenfels habe man einen Partner, mit welchem man eine hohe Qualität medizinischer Versorgung gewährleisten könne. Er sei davon überzeugt, dass das Kreiskrankenhaus von diesem Schritt auch strategisch in seiner Entwicklung als Partner der niedergelassenen Ärzte des Landkreises profitieren werde, fuhr Engelhardt fort. Bereits jetzt habe der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses, Stephan Hörl, Stellen für die Arztsitze ausgeschrieben.

Das MVZ ist ein wichtiger Baustein im Netzwerk für ortsnahe Versorgung im Odenwald (NOVO), welches mit den Bergsträßer Kommunen des vorderen Odenwalds vereinbart wurde. Gesundheitsdezernentin Diana Stolz hat die Federführung übernommen und zahlreiche Gespräche mit Ärzten der Region und wichtigen Akteuren der regionalen Gesundheitsversorgung geführt. "NOVO bietet uns die Chance auf eine zukunftssichere medizinische Versorgung in allen Teilregionen des Odenwaldes", erklärt sie. So wolle man etwa in der Weiterbildung der Ärzte kooperieren: "Angehende Mediziner und Fachärzte sollen schon früh die Attraktivität eines Berufs in der Allgemeinmedizin im Landkreis Bergstraße kennenlernen", beschreibt Diana Stolz ein Ziel des Projektes. kbw/red