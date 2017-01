Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Ein Siegel der Polizei verwehrt am Neujahrstag den Eintritt in die katholische Kirche St. Petrus. Bis auf Weiteres ist der Zutritt verboten.

Lindenfels. Die Ursache für das Feuer in der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus in Lindenfels war möglicherweise schwere Brandstiftung. In diese Richtung ermittelt zumindest die südhessische Polizei, wie Sprecherin Christiane Kobus dem Bergsträßer Anzeiger auf Nachfrage mitteilte. "Derzeit gehen wir nicht von einem technischen Defekt aus", gab sie zur Auskunft.

Am Silvesternachmittag war eine Krippe in dem Gotteshaus in Brand geraten. Passanten hatten das Feuer bemerkt und sich an den Leiter des Drachenmuseums, Peter C. Woitge, gewandt, der die Feuerwehr verständigte.

Als die Lindenfelser Brandschützer eintrafen, loderten die Flammen im Kirchenschiff bereits zwei Meter hoch. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte Schlimmeres (der BA berichtete).

Gestern Morgen waren Polizeibeamte am Ort, um die Schäden zu begutachten. Auch die zuständige Versicherung werde wohl ein Gutachten erstellen lassen, sagte Kobus. Die Suche nach Spuren gestalte sich schwierig. Während der Löscharbeiten und der anschließenden Reinigung seien möglicherweise Hinweise unabsichtlich vernichtet worden. "Ein Problem ist auch, dass die Kirchentür die ganze Zeit über offen stand. Das Feuer könnte schon eine Stunde lang vor sich hin gekokelt haben, bevor es jemand bemerkt hat", führt die Polizeisprecherin aus. Nun gelte es unter anderem, nach Hinweisen auf Brandbeschleuniger zu suchen. Die Polizei hoffe aber vor allem auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wegen der Schäden und der Ermittlungsarbeiten bleibt die katholische Kirche bis auf weiteres geschlossen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 10 000 Euro. Vor allem wegen der Rußbildung seien die Krippe und Teile des Seitenschiffs stark beschädigt worden, fuhr Kobus fort.

Beschädigungen durch Löschwasser seien von den Feuerwehrleuten hingegen weitgehend vermieden und das Wasser nach den Löschen sofort abgepumpt worden, hatte Bürgermeister Michael Helbig bereits am Tag des Unglücks betont.