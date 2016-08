Drei Punkte Abzug für beide Teams

Einhausen. Am Ende waren die Vertreter der SG Einhausen überrascht und sprachlos. Das Sportgericht des Fußballkreises Bergstraße hatte nicht nur den Kontrahenten Anatolia Birkenau bestraft, sondern auch die SGE. Wegen der verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen am Ende des Kreisoberliga-Punktspiels am 21. August belegte das Sportgericht des Fußballkreises Bergstraße unter Vorsitz von Rainer Beckerle beide Mannschaften mit einem Drei-Punkte-Abzug. Anatolia muss 500 Euro Strafe zahlen, Einhausen 250. Die Entscheidung der drei Gremiumsmitgieder war einstimmig. Die fast zweistündige Beweisaufnahme endete für das Sportgericht unbefriedigend: Es stand Aussage gegen Aussage.

"Da müssen wir uns verprügeln lassen und bekommen drei Punkte abgezogen. Das ist lächerlich", war Jörg Völker, der Zweite Vorsitzende der SGE, ganz und gar nicht einverstanden mit dem Urteil. Die Einhäuser prüfen nun, Berufung vor dem Verbandsgericht einzulegen. Diesen Schritt will die Anatolia laut Spielauschussvorsitzendem Murat Cin nicht gehen.