Franck zählte zu den BVB-Assen

Bergstraße. Der Kreis Bergstraße war und ist reich an guten Fußballern, deren Bekanntheitsgrad weit über die lokalen Grenzen hinaus geht. Anfang der 1990er Jahre sorgte Thomas Franck aus Heppenheim-Mittershausen für Furore, als er sechs Jahre der erfolgreichen Mannschaft des Bundesligisten Borussia Dortmund angehörte.

Nach Einsätzen in der Jugend-Nationalmannschaft, der Teilnahme an der U 16-EM in Frankreich 1987 feierte er im Herbst 1989 aber im Trikot des SV Waldhof Mannheim sein Bundesligadebüt im Spiel gegen den 1. FC Köln. Franck wurde Stammspieler bei den Waldhöfern, erzielte am 24. Februar 1990, seinem 19. Geburtstag, gleich zwei Tore beim 4:0 über den 1. FC Kaiserslautern. Aber die Klatsche, die der SVW dem ungeliebten Rivalen verpasste, war ein Pyrrhussieg, denn danach gewannen die Waldhöfer kein Spiel mehr und stiegen ab.

Als die Blau-Schwarzen in der Zweiten Liga einen Neuanfang wagten, spielte Thomas Franck schon längst bei Borussia Dortmund. Seine erfolgreichste Zeit hatte er hier 1992 (deutscher Vizemeister) und 1993, als er regelmäßig zum Einsatz kam -unvergessen ist das Uefa-Cup-Endspiel 1993 gegen Juventus Turin.

Doch als die Borussia nach und nach Italien-Legionäre wie Andreas Möller, Jürgen Kohler und Matthias Sammer nach Deutschland zurückholte, nahmen Francks Einsatzzeiten ab. "Michael Schulz' Prognose traf 1993 leider haargenau zu. Wir spielten mit unserer Endspielteilnahme im Uefa-Cup das große Geld ein, mit dem letztlich andere Spieler verpflichtet wurden", blickt Thomas Franck auf die Zeit zurück, als der Traditionsverein aus dem Ruhrpott wieder an die deutsche Fußballspitze zurückkehrte.

Zu den Dortmunder Meisterschaften in den Jahren 1995 und 1996 trug Franck dennoch bei. Matthias Sammer und Stefan Reuter waren im April 1996 verletzt. Also musste Franck als Libero ran. Dann heuerte er beim 1. FC Kaiserslautern an, der gerade in die Zweite Liga abgestiegen war. atth/ü

