Torfrau Pauline Radke bleibt eine Stütze in der Flames-Mannschaft, © Neu

Bensheim. Pauline Radke hat ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag bei der HSG Bensheim/Auerbach verlängert. Der neue Kontrakt der Torhüterin beim aktuellen Spitzenreiter der 2. Frauenhandball-Bundesliga, der auf dem besten Weg zurück in die Eliteklasse ist, geht über zwei Jahre.

Flames-Geschäftsführer Jörg Hirte ist "sehr froh, dass es uns gelungen ist, Pauline bei uns zu halten". Die 30-jährige Radke kam 2012 zur HSG und ist eine Schlüsselspielerin im Team von Trainerin Heike Ahlgrimm.

Sie zählt zu den besten Torfrauen in der Zweiten Liga und will sich am besten in der nächsten Saison - wie schon 2013/14 - abermals und diesmal besser in der Bundesliga beweisen. eh